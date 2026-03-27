「“考えすぎ”から解放された」「心が軽くなった」「今を大切にしたくなった」

そんな感想が国内外から届いているのが、世界150万部突破・39か国刊行のベストセラーとなっている『STOP OVERTHINKING ── 思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣』だ。Amazon.comでも1万3000超のレビューで世界が絶賛する話題書がついに日本上陸。本書によって日本人が考えている以上に「考えすぎ」が恐ろしい事態を招くことがわかった。本連載では「考えすぎ」から解放される5つの習慣を紹介。本書から一部を抜粋し特別配信する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

人生が劇変する

「5つの習慣」

本書では、思考を整え、人生に集中する「5つの習慣」を紹介している。

たった5つだけ、習慣を変えれば、あなたの人生は大きく変わるだろう。

1 ストレスを管理する（第1の習慣）

2 時間を管理する（第2の習慣）

3 心と体を瞬時に落ち着かせる（第3の習慣）

4 思考や行動を変える（第4の習慣）

5 「態度」を変える（第5の習慣）

本書では、考えすぎの問題（実際には不安の問題）を様々な角度から考え、時間管理によるストレス解消法から自分の思考や感情コントロール法、体の緊張やストレスを軽減する方法まで幅広い解決策を提示している。

科学的モデルやそれを裏づける研究結果に触れ、数々の知見を仕事や日常生活に応用する方法についても紹介した。

これらの究極の目的は、不安やストレスを感じた瞬間に対処するヒントやテクニックの習得だけでなく（それらは役に立つものではあるが）、まったく新しい自分になることである。

「考えすぎて動けない人」と

「すぐ動ける人」のほんのわずかな違い

つまり、常に冷静に感情をコントロールし、自信を持って人生に立ち向かえる人になることだ。

ネガティブな考えすぎに飲み込まれて動けない人と、どんな課題や緊張にも柔軟にすぐ対処できる人のほんのわずかな違いは何だろう？

ズバリ「態度」である。

ここで紹介する【第5の習慣】では、本書で紹介したテクニックの基本をまとめながら、不安を感じにくくなる視点を5つの思考、より正確には次の「人生を変える5つの態度」として紹介したい。

【態度（1）】

コントロールできないことではなく

「コントロールできること」に集中する

【態度（2）】

できないことではなく

「できること」に集中する

【態度（3）】

持っていないものではなく

「持っているもの」に集中する

【態度（4）】

過去や未来ではなく「現在」に集中する

【態度（5）】

ほしいものではなく

「必要なもの」に集中する

これさえ体得すれば、あなたが生きていくうえで極めて良い指針になる。

あなたの身のまわりにいる落ち着きのある人は、「5つの態度」を1つ以上必ず身につけているだろう。

こうした人たちが行っていることを少しだけ意識的に訓練するだけで、すぐできるようになる。【第4の習慣】までに紹介したテクニックを定期的にやれば、自然とこうした態度を取れるようになる。

今回は、人生を変える「5つの態度（5）」を紹介したい。

【態度（5）】

ほしいものではなく

「必要なもの」に集中する

不安を減らす考え方には、「シンプルである」という特徴がある。

多くの人が自分自身に語りかける言葉や物語は、実際の生活とはほぼ関係のない複雑な世界を紡ぎ出すことがある。

なぜストレスフルな考えすぎが有害になるのか。

自分の幸せに絶対必要なものと、おまけのように「あったらいいもの」を混同してしまうからだ。

「ほしいもの」ではなく、「必要なもの」に焦点を当てると、物事の核心に迫り、本当に重要なことを最優先できるようになる。

重要なことだけに集中し、そうでないものを手放すと、ストレスが減る。

物件選びの整理法

新しい土地に移住するために、家探しをしている人がいるとしよう。

自分のライフスタイルに合った細かな条件を考えていくと、家を選びきれずにストレスを感じ始めるかもしれない。

「物件Aは素晴らしい庭があるが、物件Bより価格が高い。しかも、物件Bはスーパーが近い。物件Cは価格が安くてスーパーも近いけど、庭がない。でも、物件Cはこんなに素晴らしいフローリングがあるから、庭がなくても気にならないかも。ああ、どうすればいいんだろう？」

という具合に同じことを何度も考えてしまう。

可能性や選択肢を無限に考え続けるのは、賢そうに見えるかもしれない。

だが実際には考えが鈍くなり、本質的な判断ができにくくなる。

細かな点を際限なく追求していくと、本当に大切なことから離れていき、それなりに重要だが絶対に必要でないものに気を取られてしまう。

この場合、いったん頭を冷やし、家探しでどうしても譲れない条件を3つに絞るといい。

その結果、「価格」「庭つき」「トイレが3つ」が条件だと整理できた。

こうなれば、本当に大切なことだけに目を向け、余計なオプションを無視して家選びができる。

「ミニマリズム思考」を実践しよう

また、「必要なもの」に目を向けていると、一見すると重大に思えるが、実際にはそれほど大したことはない変化や課題、失望を経験したときに、壁を乗り越えやすくなる。

対象が「必要なもの」ではなく「ほしいもの」にすぎないとわかれば、それを得られなくても前進しやすくなる。

多くの人は自分が本当にほしいもの、自分を幸せにするものがわからない。

自分にとって一番「必要なもの」に意識を向ければ、自分にとって最も大切な価値観を考えるようになる。

だが、「ほしいもの」に意識を向けていると、大切なものを絞れず、漠然と生きるようになる。

ほしいと思っているが、本当に必要でないもので迷ったり、考えすぎたりして、ろくなことにならなかった経験は誰にでもあるはずだ。

「ミニマリズム思考」を実践し、無駄なことを考えず、大きな決断をする際も些末な部分にこだわらないようにしよう。

多くの人は、自分がほしいもの、他人に求めるもの、文化的・社会的な期待、広告、思いつきや気まぐれな考えなどで頭が混乱する。

本当に必要なものはシンプルで、心からそれが必要と感じられるものだ。

一方、自分をあえて説得しなければいけない決断や願望は、本当に必要なものではない。

人間関係は「ニーズ」に

焦点を当てるとうまくいく

「必要なもの」に焦点を当て、漠然とした不安をやわらげる方法は他にもある。

人間関係のトラブルを反すうしたり、人間関係のストレスが不安の大部分を占めていたりする人は、「必要なもの」に目を向けると、何事もシンプルに考えられる。

心理学者のマーシャル・ローゼンバーグが提唱した「非暴力コミュニケーション・モデル」は、人間同士の共感やつながり、理解の向上を目的としている。

その原則の1つは、人間関係における「ニーズ（必要なもの）」に焦点を当てることだ。

相手に自分のニーズを明確に伝え、相手のニーズを傾聴することで、コミュニケーションのストレスがなくなる。これによって調和の取れたコミュニケーションが実現し、人間関係の悩みや不安が軽減される。

誰とも会いたくない気分のときに、突然、友人が自宅にきて、「遊びに行こう」と言われたとしよう。

そんなとき、友人の（迷惑な）行動に目を向けたり、友人を非難したり、居留守を使ったり、ウソの言い訳によって後で罪悪感を味わったりするのではなく、互いのニーズに目を向けてみる。そして、友人にこう伝えるのだ。

「君が今夜、遊びたかったのはわかる。でも、今日はちょっと一人でゆっくりしたいんだ。その代わり、来週会うことにしない？」

このようにニーズに焦点を当てることで、様々なストレスを避けられる。

すでにお気づきかもしれないが、本書で紹介した「5つの態度」は、実際には1つのことを様々な形で言い換えたものである。

不安にかられても考えすぎない人は、柔軟性と集中力、回復力、有益な行動など、人生に対する良い態度を身につけている。

どんな状況でも、良い面に目を向けることを意識しよう。

すなわち、あらゆる選択肢、すでに持っているもの、今すぐできる行動、どんな逆境でも最善を尽くそうとする行動などだ。

（本稿は『STOP OVERTHINKING ――思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣』の一部を抜粋・編集したものです）

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）