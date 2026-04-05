プロモーションやマーケティング事業を行うファーストイノベーション（東京都中央区）のアンケート型WEBメディア「SES Plus」が「X」ユーザーを対象に「職場の“NG質問ライン”」を調査し、結果をまとめた「セクハラと感じる質問ランキング2026」を公開しています。【生々しい】あなたも、ついやってるかも？ランキング“1〜5位”の結果がコレです！リアルエピソードも！調査は3月20〜23日にかけて「セクハラと感じる質問