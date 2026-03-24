「毎日バッグ」探してる40・50代へ！【ユニクロ】オンオフ頼れる♡「優秀バッグ」

新しい出会いが増える春、持ち物も新調したくなるタイミングかも。オンオフ頼れるバッグを探しているなら、【ユニクロ】のアイテムを要チェック。今回は、たっぷりと荷物が入る収納力や軽やかな素材など、春のデイリーコーデの相棒になりそうなバッグをご紹介。ミドル世代が持ちやすいシンプルなデザインなので、ぜひ売り切れ前に注目してみて。

シーズンムード高まるキャンバス生地のバッグ

【ユニクロ】「キャンバストートバッグ」\2,990（税込・セール価格）

爽やかなキャンバス生地のトートバッグは、春の毎日コーデにぴったり。ハンドル部分にはレザー調の素材が使われているため、きれいめの服とも好相性。サイドの紐をキュッと絞ると、シルエットのアレンジが可能です。内側には6つのポケットがあり、小物を整理して入れられる優れもの。ナチュラルとダークブラウンというシックな色展開も、ミドル世代が頼りやすいポイントかも。

旅行にも使いやすい大容量のショルダーバッグ

【ユニクロ】「パフィーショルダーバッグ」\2,990（税込）

たくさん荷物を持ち歩く日に便利なのが、大きめショルダーバッグ。公式サイトでも「ショートトリップに持っていける大容量サイズ」と紹介されているように、しっかり収納力があるようです。撥水加工が施されているため、小雨程度の日なら気にせず使いやすそう。外側にはキーホルダーやチャームを付けられる小ぶりなリングも付いています。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M