【無印良品】大人でも使える黒ショルダーバッグを見つけました

＜GoodsPress Web編集部員が買ってみた！使ってみた！＞

いつまで経っても探し続けてしまうアイテムと言えば、シューズ、帽子、そしてバッグ。

私事ですがこれまではもっぱらキャンプを仕事にしていたため10年近く野っぱらにいましたが、特にここ数年は街中での仕事がメインになり、気づけば歳もアラフォーに差し掛かりました。さすがに登山用ザックで仕事に行くのは見た目的にも機能的にもあかんでしょ、ということで仕事でも使えるサイズ感、素材感、雰囲気の大人な顔つきのショルダーバッグを探しています。そして欲を言えば、休日のちょっとした遠出にも対応できると尚良し。

今回のバッグ探しの条件はこちら。

黒でおじさんが街中で使っても浮かない自分のルーツがアウトドアなのでその要素を感じられる大人が使っても子どもっぽく見えない15インチPCと周辺アイテム＋αが収まるけど野暮ったく見えないサイズ感

特に1番下の“サイズ感”の部分が難しく、15インチPCだと微妙に入らないモノか、入るけど微妙に大きすぎて野暮ったさを感じるモノが多く、中々決まらない…。

そんな時にフラッと立ち寄った無印良品で見つけたのがこの「ショルダーバッグ」（3990円）。私の要望を全て叶えてくれる要素が全部盛りで、さらに両サイドの絞りがあるからファッションアイテムとしても使いやすいアイテムに仕上がっています。これで3990円はさすがの無印良品です。

まず収納に関するスペックから見ていきますが、バッグの収納部分は大きなメインコンパートメントに、背面のメッシュポケットとかなりシンプル。一応メインには小物用のポケットが付いていますが、基本的にはバッグインバッグを前提に使用するのが良さそうです。私はミニ財布や名刺入れなどを入れています。

荷室が細かく分かれていないので、1つのバッグだけで日々をこなす人にはイマイチです。ですが、私のようにその日の気分や仕事の内容によってバッグを変える人にとってはバッグインバッグは当たり前だと思うので、その辺は自分のスタイルに合わせて検討すれば良いのかなと。

肝心の15インチPCの収納はジャストフィットで問題なしですが、ボディにはリップストップ生地を使用しているのでクッション性は皆無。PCスリーブなどを使用して使うのがベストですが、ハードタイプだとパツパツなサイズ感なので、ソフトタイプのスリーブを使うのがオススメです。ちなみにタブレットを入れても余裕です。

背面については、メッシュ素材を使った大型のファスナーポケットを装備。後述の両サイドの絞りを完全に解放すればA4サイズの資料も入りますが、あまり現実的ではないかも。あくまで小物類をちょこっと入れておくくらいの使い方が良さそう。なんなら、“蒸れ”を考えると何を入れずに置いたほうが良いかもしれません。

バッグ上部の大型ファスナー以外に両サイドにも縦に走るファスナーが装備されているので、移動中のちょっとした荷物の取り出しも背負ったままでOK。ドリンクボトルや折りたたみ傘など、パッと取り出したいモノをそのまま取り出せるのは嬉しいですね。

肝心の両サイドの絞りについては、コードを引くだけ。これにより少量の荷物を背負ったときでも野暮ったいビジュアルにならないので、23Lにも関わらず野暮ったさを感じにくい。

両サイドを絞って使った場合。半月型のシルエットになり、黒の本体色も相まってスタイリッシュな見た目に。もう少しショルダーベルトを短くしても良いけど、街中で浮くことはなさそう。中々に格好良くないですか？

両サイドを解放し23Lの容量をフル活用すれば、最低限の荷物であれば1泊2日のお出かけの荷物もばっちり。ベルトを少し長めにすれば小型のボストンバッグのような雰囲気で持ち運べます。

また、例えば片方を絞って、片方を解放。ベルトを短く背負えばボンサックのような雰囲気にもできるので、これひとつで3つのデザインのバッグを楽しめます。個人的にはこのスタイルが1番お気に入りです。

前掛けスタイルの場合は少し存在感が出過ぎますが、それでもファッションのアクセントと思えば悪くありません。リップストップ地のおかげか、アウトドア寄りのテック感があるのも理由かもしれません。ちなみに撥水加工なので、ちょっとした雨程度なら安心感があるのも嬉しいポイント。

＊ ＊ ＊

動画撮影時にはカメラにジンバル、換えのレンズなど荷物が増えるときは、ユニクロの「ファンクショナルバックパック」（4990円）やNEMO Equipment（ニーモ・イクイップメント）「バンテージ 30L」（2万7500円）を使うことが多いですが、取材メインや会議のための出社時にはこのショルダーバッグとMatador（マタドール）の「リフラクション パッカブルバックパック」（1万1000円）を気分で選んで使っていこうと思います。久しぶりに良いバッグを見つけられた気がします。

>>無印良品「ショルダーバッグ」

＜取材・文／山口健壱（GoodsPress Web）＞

山口健壱｜キャンプ・アウトドアと動画担当。2年半ほどキャンプ場をぐるぐる回って、回り回ってGoodsPress Web編集部所属。“キャンプの何でも屋”としてキャンプを中心にライティング、動画製作、イベントMCなどを行う。2026年の目標が富士登山になったので、慌てて運動を始めました。

【関連記事】

◆愛用のノートPCが“ギリ”入るザ・ノース・フェイスの薄型ショルダーは仕事バッグとしても優秀でした

◆ボディバッグ好きだからこそ言いたい。“ボトルファースト”なこの構造、たしかにイイ！

◆ヘッドホンがすっぽり収まるだと？パタゴニア「テラヴィア・サコッシュ 3L」の意外な使い道