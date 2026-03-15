「ＷＢＣ・準々決勝、侍ジャパン５−８ベネズエラ代表」（１４日、マイアミ）

侍ジャパンの大谷翔平選手が九回２死の第５打席で遊飛に倒れゲームセットとなった。

先頭の源田が三振に倒れ、若月の打席で代打・近藤が登場するもタイミングが合わず、最後は見逃し三振に倒れた。２死無走者で打席に入った大谷。右腕・バレンシアに対し、初球の１６１キロをファウルにすると、２球目のスライダーは冷静に見極めた。３球目の抜け球は冷静に見送りバッティングカウントを作った。

４球目、１５６キロを打ち上げてしまい遊飛に。連覇を目指した戦いが終わりを告げ、大谷はラストバッターとなってしまった。ベンチでは井端監督が動けなかった。

１点を追う初回に右翼へ先頭打者アーチとなる同点ソロを放った大谷。三回の第２打席では申告敬遠で歩かされたが、直後に佐藤輝の適時二塁打、森下の３ランで一気に試合をひっくり返した。

だが１死一、二塁の第３打席は三振に倒れて好機を生かすことができず。七回の第４打席は打撃妨害をアピールするもチャレンジに失敗。見逃し三振に倒れていた。

試合後、侍ジャパンはベネズエラの勝利のハイタッチが終えるのを待ってグラウンドに整列。だが大谷は悔しさをにじませながらベンチ裏へ下がっていた。