アツギの軽やかノンワイヤーブラ登場♡夏も快適な新作インナーをチェック

毎日身につけるインナーだからこそ、快適さとデザイン性はどちらも大切。アツギの人気ブランド「e-select（イーセレクト）」から、軽量で快適な着け心地にこだわったノンワイヤーブラが2026年春夏シーズンに登場しました。従来品より軽量化され、さらに吸汗速乾加工のメッシュ仕様で暑い日もさらっとした着け心地を実現。デイリー使いにぴったりな価格もうれしいポイントです♡店頭では2026年2月下旬より順次展開されています。

軽量＆快適な春夏ノンワイヤーブラ

今回登場する新作は、軽さと通気性を重視した2タイプのノンワイヤーブラです。

軽快シームレスカップは、従来品より約15％軽量化したシームレスカップのノンワイヤーブラ。

内蔵パッドには細かな通気穴があり、カップ内側は吸汗速乾加工付きのメッシュ仕様で蒸れにくいのが特徴です。さらに脇上はヘム仕様でくいこみにくく、自然で丸みのあるバストラインを整えてくれます。

サイズはM、L、LLの3サイズ展開で、カラーはグレー、モイストベージュ、ピーチの全3色。価格は1,430円（税込）です。

軽快エアリーは、従来品より約30％軽量化されたノンワイヤーブラ。カップ内側はメッシュ仕様で吸汗速乾加工付きのため、暑い季節でもさらりとした着け心地です。

脇から背中まで幅広の生地でバスト全体をしっかり支え、脇アンダー部分はヘム仕様でくいこみにくい設計。

サイズはM、L、LL、カラーはアッシュブラウン、ペールラベンダー、アイボリーの全3色、価格は1,430円（税込）です。

nainenのホワイトデー企画♡体温を1℃上げるニットランジェリーが全商品10％OFF

人気の定番ノンワイヤーブラもチェック

「イーセレクト」は、ファッショナブルなデザインと機能性をお手頃価格で楽しめるアツギのインナーシリーズ。

10年以上多くの女性から支持されているブランドで、日常使いしやすいブラジャーやショーツが揃っています。

アウターにひびきにくいシームレスカップは、通気性を高めたシームレスカップのノンワイヤーブラ。脇アンダーはヘム仕様で段差が出にくく、すっきりしたシルエットを演出します。

サイズはM、L、LL、3L、4L、カラーはスモークグレー、ハニーアーモンド、ブラックの全3色。価格は1,430円（税込）です。

ひびきにくいハーフトップは、かぶりタイプのノンワイヤーブラ。接着仕様で縫い目がフラットになり、アウターにひびきにくいデザインです。

幅広の肩紐でくいこみにくく、タグレス仕様で肌当たりも快適。サイズはM、L、LL、3L、4L、カラーはスモークグレー、ハニーアーモンド、ブラックの全3色。

価格はM～LLが1,430円（税込）、3L・4Lが1,650円（税込）です。

下厚シームレスカップノンワイヤーブラは、自然な丸みのあるシルエットをつくるシームレスカップタイプ。

脇上部分はフリーカット仕様でくいこみにくく、3色切替のチュールレースが華やかな印象をプラスします。

サイズはA、B、Cカップでアンダー70、75、80。カラーはブラウン、ライトパープル、ハニーローズの全3色。価格は1,430円（税込）です。

毎日使いたくなる快適インナー

軽やかな着け心地とおしゃれなデザインを両立したアツギの「イーセレクト」シリーズ。

今回登場した軽量タイプのノンワイヤーブラは、暑い季節でもさらっと快適に過ごせる工夫が詰まったアイテムです。

デイリー使いしやすい価格帯なので、色違いで揃えるのもおすすめ♡春夏のインナーを見直したい方は、ぜひチェックしてみてください。