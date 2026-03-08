美容通たちが明かす「人には見せない」キレイを保つために続けていること







キレイなあの人の裏側をのぞき見

自信が持てる「美しさ」を手に入れるために、顔まわりやボディの隅々まで磨き上げたいもの。そんな「なぜか目にとまるステキな人」に近づくヒントは、目立たずとも確実な、毎日のケアにあるのかもしれない。美容やファッションに精通する人たちから、こだわりの愛用品や自分的ルールを教えてもらいました。





【SPECIAL THANKS】

Kさん（@___103k）フリーランス、ちゃりこさん（@charico2019）美容インフルエンサ―、山本莉昌子さん（@yama_riyo）フリーランスPR







記憶に残る「ヘアへの投資」

顔まわりのニュアンスとしても作用するヘア。髪質も千差万別のように、ケア方法もさまざま。

「髪のハリツヤを戻す頭皮をほぐすひと手間」



SCALP D BEAUTÉ



「スカルプD ボーテのビューティーヘッドスパで頭皮を毎日マッサージ。その後のシャンプーで頭皮汚れがしっかり落ちるうえに、フェイスラインのたるみも改善したりといいことずくめ。」（ちゃりこさん）







「アクセが映える」手元のために

お気に入りのジュエリーを引き立てる、手元のケアアイテムに注目。

「クリームを塗る前に5分のパック」



ByUR



「とくに乾燥が気になるときは、ハンドクリームを塗る前に、ByURのプランプハニー トナーパッドで手の甲をパック。このひと手間がクリームの保湿力を引き出す秘訣です。」（Kさん）







「ボディも抜かりなく」

服で隠れるからとつい怠ってしまいがちなボディケアも、念入りに行うことで自然と美意識もアップ。

「むくみや冷えをその日のうちにリセット」



eume



「就寝時に必ずeumeのめぐりソックスをはいて、むくみはその日のうちに解消。レーヨンシルクを使用し、気持ちのいい肌あたりも好き。旅行や出張時の飛行機内でも使用しています。」（山本さん）







（美容通11人に取材！）

