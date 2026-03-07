「本当にいいシャンプー」は？ 美容師が使っている「美容室帰りの髪が続く」名品





インバスヘアケアの名品



シャンプー&コンディショナー、トリートメント、スカルプケアなど、数多くのアイテムを試してきた美容通にも話を聞き込み。特別な日だけではなく、毎日使うものだからこそ、積み重ねて効果を発揮する名品ばかり！







しっとり感重視の人のためのシャンプー

SEE/SAW ヘア＆スキャルプシャンプー タイト［ヘアサロン専売品］ 250mL 3,850円／ルベル／タカラベルモント 「職業柄、頻繁にへアチェンジをするため、髪どうしの摩擦を防ぎながら洗えるものに転向。タイトでしっとりなめらかな仕上がりに大満足！」（井手まゆ香さん・people omotesando ヘアスタイリスト）







自分史上最高のまとまり

シャンプーExG 500mL、トリートメントExG 470g 各4,037円／ディープレイヤー 「ダメージヘアでもシャンプー中の絡まりや嫌なキシみがなくストレスフリーな使用感です。重すぎず軽すぎない、ほどよい保湿感と乾かした後の香りが強すぎないのがお気に入り」(MAKOさん・KATE Mirrorディレクター)







浮気する気にならない長年の定番

インプレッシブPPTセラム SS スムース 3,850円／oggi otto 「洗うほどツヤが出ると美容師の間でも話題になったシャンプー。当時から浮気せずに効果を感じ続けている、これを長年愛用しています。サロンと同じ効果を自宅でも味わうことができ、うるおいのある髪に仕上げてくれる。基本的にシャンプー、ヘアマスク、オイルは同じブランドでそろえるのがベター。そうすることで成分が浸透し、より効果を発揮できます」(mao itoさん・ヘアメイク兼YEAUディレクター)







【全25アイテムの一覧へ】

≫髪のプロたちが使い続けている「とくにいい」名品 「美容室帰りの髪が続く」シャンプー・トリートメント