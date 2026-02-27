ひと塗りで「ムードが変わる」とくにいいリップの色







ドラマチックに変わる 「リップの色」がアクセサリー

ジュエリーを足す前に。ひと塗りするだけで顔まわりが華やぎ、いつもの服がドレスアップされる。 ただのシンプルや「無難なキレイ」で終わらせない。ミニマルな装いにこそ映える、女らしさと高揚感を託せるリップをご紹介。コクのあるプラム、透ける赤、あるいはキャメルのニュアンス。 見慣れた自分を鮮やかに裏切る、大人に似合う色の選択肢。







「コクのあるプラム」でモダンな色気を

シックで存在感のあるダークリップ。今シーズンの注目色、パープルとブラウンの間のような色みのプラムで、ニットにモダンな色気を上乗せ。グリッターと一緒に使えば、ほどよいカジュアル度に着地。







黒に似合う「ココアカラー」

辛口でタフな印象のレザーシャツは、やわらかな色合いのリップでマイルドに仕上げたい。ココアのようなあたたかみを持つミルキーブラウンをひと塗りすれば、ハンサムな中にも大人な甘さと洗練が香る。







パリジェンヌのような「透け感のある赤系」

あせない鉄板の組み合わせ、フレンチシックなボーダーと赤リップ。軽やかな色みをシアーな色づきで無垢に仕立てると、抜け感のあるメイクが主流の今の気分に最適なバランスの完成。







