¡ÖºÇÂ¿¾¡¥é¥¤¥Ð¥ë¡×¡¡Åì¹î¼ù¡¢Â¼¾åðó¼ù¡¢°ËÆ£¾»Ê¤Î¥È¥ê¥ª¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶Á¡¡°ËÆ£¤Î¾Ð´é¤Ë¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¸µµ¤¤½¤¦¡×¥Õ¥¡¥ó°ÂÅÈ
¡¡²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¤ÎÅì¹î¼ù¡Ê30¡ËÅê¼ê¤¬2·î16Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤Î°ËÆ£¾»Ê¡Ê29¡ËÅê¼ê¤ÈÂ¼¾åðó¼ù¡Ê27¡ËÅê¼ê¤È3¿Í¤Ç²ñ¿©¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Ûµ´±Û¥È¥Þ¥Ûー¥¯¡¦¶â¤Á¤ã¤ó¡¢¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¥¨ー¥¹¤È·Ý¿Í±¿±Ä¤Î¼÷»ÊÅ¹Ë¬¤ì¡¡ºÇÂ¿¾¡¤Î¤ª½Ë¤¤¤Î¤Ï¤º¤¬¡ÉµÕ¤Ë¡É
¡¡¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¸Ä¼¼¤Î°û¿©Å¹¤Ç3¿Í¤¬ÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤È¤â¤È3¿Í¤ÇÌë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Åì¤Ï¤½¤ÎÁ°¤Ë¶öÁ³Â¼¾å¤ÈÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£Åì¤ÈÂ¼¾å¤Ï2025Ç¯¥·ー¥º¥ó¤Ë14¾¡¤ò¼ý¤á¡¢¥»¡¦¥êー¥°¤ÎºÇÂ¿¾¡Åê¼ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊ¬¤±¹ç¤Ã¤¿2¿Í¤Ç¡¢µ®½Å¤Ê¡ÖºÇÂ¿¾¡¥³¥ó¥Ó¡×¤Î1Ëç¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÅ¨Ì£Êý´Ø·¸¤Ê¤¯¤ª¸ß¤¤¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÀÄ¤¤µåÃÄ¤È²«¿§¤¤µåÃÄ¤ÎºÇÂ¿¾¡¥Ô¥Ã¥Á¥ãーÆ±»Î¤Î¶¦±é¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤ª¼Ì¿¿¸«¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥óÆ±»Î¤¬¤¤¤¬¤ß¹ç¤Ã¤Æ¥®¥ãー¥®¥ãー¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬³ê·Î¤Ë»×¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¡£¡£¡×¤Ê¤É¡¢µåÃÄ¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿ÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2·î11Æü¤Î¹ÈÇòÀï¤Çº¸É¨ÉÕ¶á¤ËÂÇµå¤¬Ä¾·â¤·¤¿°ËÆ£¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â¸µµ¤¤½¤¦¤Ç°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸µµ¤¤Ê»Ñ¤Ë°ÂÅÈ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£