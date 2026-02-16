アニメRPG『プリンセスコネクト！Re:Dive』第7弾キャラクターソングアルバムが発売決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Cygamesが贈る大人気スマートフォン向けアニメRPG「プリンセスコネクト！Re:Dive」よりキャラクターソングアルバム第7弾が、2026年4月29日に発売が決定した。

キャラクターソングアルバム第7弾は、「プリンセスコネクト！Re:Dive PRICONNE CHARACTER SONG」シリーズとして発売された第39〜45弾までと、美食殿（ペコリーヌ、コッコロ、キャル、シェフィ）が歌う第3部のメインテーマ「Precious Journey(美食殿ver.)」を含む全12曲が収録される。Blu-ray「ANIMATION DISC」(MV全11曲)付き。2月15日に8周年を迎えたプリコネから、ますます目が離せない。

●リリース情報

『PRINCESS CONNECT! Re:Dive CHARACTER SONG ALBUM VOL.7』

2026年4月29日発売予定

【特別盤（CD+Blu-ray）】

品番：COZX-2312→3

価格：￥4,290（税込）

32P（予定）フルカラーブックレット

＜CD＞

01. Prayer

歌：エリス(CV 桑島法子）、ユイ(CV 種田梨沙）

02.妄想サマーハレーション

歌：チエル(CV 佐倉綾音）、クロエ(CV 種崎敦美）、ユニ(CV 小原好美）

03. Into The Trust

歌：エリコ(CV 橋本ちなみ）、マコト(CV 小松未可子）

04.瞳に映るシルエット

歌：スズメ(CV 悠木碧）、キョウカ(CV 小倉唯）

05.ミラクル・ジュエル・パレード！

歌：クルル(CV 田中美海）

06.Ai-愛 逃避行★

歌：ミソラ(CV 鬼頭明里）

07. Re:collection

歌：アメス(CV 相坂優歌）

08. Dance in the Fragrance

歌：ノゾミ(CV 日笠陽子）、ルイズマリー(CV 鈴代紗弓）、イロハ(CV 青山吉能）、ソノ(CV 井上ほの花）

09.バンディ・ラウディ・ショータイム！！

歌：ヤマト(CV ファイルーズあい）、ワカナ(CV 石見舞菜香）、フブキ(CV 花井美春）

10.今宵、ヤドリギの下で

歌：ライラエル(CV 河瀬茉希）、イオ(CV 伊藤静）

11. Tiny Twin Stars!!

歌：メドゥーサ(CV 水橋かおり）、モニカ(CV 辻あゆみ）

12.Precious Journey(美食殿ver.)

歌：ペコリーヌ(CV M・A・O）、コッコロ(CV 伊藤美来）、キャル(CV 立花理香）、シェフィ(CV 近藤玲奈）

封入特典

CDアルバムのご購入特典として「描き下ろしジャケットイラストカスタムマイページ」が貰えるシリアルコード付き!!(受付期間：2026年4月29日0:00〜2027年4月28日23:59まで）

特典情報

※特典は先着順となり、無くなり次第終了となりますので予めご了承ください。

※一部取扱の無い店舗もございます。

ゲーマーズ：アナザージャケット(ペコリーヌ絵柄)

アニメイト：アナザージャケット(キャル絵柄)

とらのあな：アナザージャケット(コッコロ絵柄)

コロムビアミュージックショップ：アナザージャケット(シェフィ絵柄)

Amazon.co.jp：メガジャケ(CDジャケ絵柄)

メーカー特典：ジャケ絵柄ミニステッカー（5cm×5cm）(CDジャケ絵柄)

(C) Cygames, Inc.

