木村拓哉はなぜ”負け顔”を見せるようになったのか？キムタクの”明石家さんま化”を歓迎する「テレビ局の事情」

このところ、テレビを中心に木村拓哉がフィーチャーされる機会が続いている。

「平成の視聴率男」と言われた1990年代後半から2000年代、逆風を受けた2016年末のSMAP解散後を経た現在、はたして木村拓哉はどんな立ち位置にいるのか。何を求められ、何に応えようとしているか。彼と同世代であり、長年活躍を見続け、何度か取材もした立場からフラットな目線で掘り下げていく。

前編記事『「平成の視聴率男」「SMAP解散後の逆風」を経た、木村拓哉が掴んだ“意外なポジション”…後輩グループとの共演が急増しているワケ』より続く。

“負け続ける”姿と、テレ東への出演

さらにこれは必ずしも「同じ事務所だから」というわけではない。

事実、『教場』では、第1弾で工藤阿須加、川口春奈、林遣都、葵わかな、井之脇海、富田望生、味方良介、大島優子、三浦翔平。第2弾で濱田岳、上白石萌歌、福原遥、矢本悠馬、杉野遥亮、高月彩良、戸塚純貴、岡崎紗絵、眞栄田郷敦、佐久間由衣。

連ドラ版の『風間公親-教場0-』で赤楚衛二、北村匠海、白石麻衣、染谷将太、堀田真由。今年の映画版でも綱啓永、齊藤京子、金子大地、倉悠貴、井桁弘恵、大友花恋、大原優乃、中山翔貴、浦上晟周、丈太郎、松永有紗ら、他事務所の若手と共演することで、よき先輩俳優としてのポジションを築いてきた。

現場での木村拓哉は座長として大物らしいオーラを漂わせる一方で、周囲への配慮を欠かせない振る舞いで知られている。そんな姿に事務所や性別を超えて慕い、現場での振る舞いを模倣する後輩は少なくない。

ただ、最近の木村拓哉は「カッコイイ」だけでなく、バラエティでは一転して脱力した姿を見せている。

実際、『この世界は1ダフル』では自宅での家族エピソードを話したほか渡辺から「ダサいっすね」などとツッコまれ、『タイムレスマン』ではニーハイブーツへのこだわりを語っていた。

さらに昨年11月の『ウルトラタクシー』では蒼井優と上戸彩からイジられ続けたほか、極めつけは今年1月3日放送の『BABA抜き最弱王決定戦2026新春SP 超豪華芸能人がダマシ合い！！』（フジテレビ系）。後輩俳優を含む多くの芸能人がそろう中、負け続けて“最弱王”になったことが話題を集めた。

常にカッコよく勝つことを求められてきた木村拓哉が最弱で終わる。しかも誰もが知っているシンプルなババ抜きで……というこれまでとは異なる姿に親近感を覚える声が飛び交った。

もう1つ業界内を驚かせたのは、昨年11月20日放送の『秋山ロケの地図』（テレビ東京系）への出演。「テレビ東京でも、中堅芸人の冠番組でも出る」という大物らしからぬスタンスが以前とは異なる印象を与えている。

明石家さんまを彷彿とさせる存在感

そんな「自分がメインの番組だけでなく、後輩の番組にゲスト出演して盛り上げる」「負けるなどの脱力したシーンで笑いを誘う」「大物ながらテレビ東京の小規模な番組にも出る」という点で思い浮かんだのが明石家さんま。

木村拓哉は正月恒例の『さんタク』（フジテレビ系）で明石家さんまと息の合ったかけ合いを見せているが、「STARTOやアイドル界隈における存在感は、吉本興業や芸人界隈における明石家さんまのようになっている」と言っていいかもしれない。

テレビ局側としても、一年あまり前に視聴者のターゲット層を上方拡大したばかりという背景がある。それまで「オールターゲット」を掲げていたテレビ朝日を除く民放主要局のメインターゲットは主に「コア層」と言われる20〜40代。スポンサーが最も求めるこの年代の個人視聴率を取るための番組制作を続けてきた。

しかし、ネットの普及でリアルタイム視聴者が減り、人口の多い団塊ジュニア（1971年〜1974年生まれ）がすべて50代に突入。視聴率獲得の困難度が増したことで50代以上をターゲットに入れる戦略に変わった。

たとえば長嶋一茂（60歳）、石原良純（64歳）、高嶋ちさ子（57歳）という高齢MCの『ザワつく！金曜日』のような番組がテレビ朝日以外でも増えたことからもそれがわかるだろう。ターゲット層の上方拡大とベテラン起用の流れは50代以上の視聴者に大きな影響力を持つ木村拓哉にとって追い風となる。

さらに主演映画『教場』は「テレビだけでなく映画や動画配信サービスなどの有料コンテンツで稼ぎたい」というIP（知的財産）ビジネスを進める民放各局の思惑とも一致。ちなみにフジテレビは木村拓哉と同じ50代の織田裕二（58歳）が主演を務める映画『踊る！大捜査線』の公開を今秋に控えている。

スポンサーとしても「これまでのように20〜40代だけでなく50代以上にも物を売らなければ利益を伸ばせない」という時代に変わった。だからこそ50代の大物であり、等身大の姿を見せるようになった木村拓哉を求めるムードは今後も続いていくのだろう。

・・・・・・

【もっと読む】「ゴールデン単独MCに至らないが…」櫻井翔、 積極的な「長時間ロケ解禁」で嵐活動終了後に広がるオファーと意外な伸びしろ

【もっと読む】「ゴールデン単独MCに至らないが…」櫻井翔、 積極的な「長時間ロケ解禁」で嵐活動終了後に広がるオファーと意外な伸びしろ