【材料4つ】包むだけでプロ級の仕上がり！「奇跡のザクザク生チョコケーキ」

2025年第12回お菓子部門の料理レシピ本大賞を受賞した話題の書籍から、バレンタインにぴったりの"簡単・映え"チョコレシピを厳選してご紹介！ 今回は、4つの材料しか使わず、オーブンも不要で簡単に作れる「生チョコケーキ」です。
※この企画は書籍『気楽に作れて、これ以上おいしいレシピを私は知らない。』（KADOKAWA）の内容を再掲載、再構成しています。
教えてくれたのは▷misaさん
簡単スイーツやおつまみ、子どもと作れるレシピをSNSで発信。Instagram（@misa_ ihouse）フォロワー数は37万人超。
■レシピについて
● 板チョコは、ロッテ「ガーナ」を使用しています。
● チョコレートはホワイトチョコレートでは代用できません。
● 卵はMサイズを使用しています。
● バターを電子レンジで加熱する場合は、必ずラップをしてください。多少だまが残っていても混ぜて溶ける程度なら問題ありません。加熱しすぎには注意してください。バターが入っておらず、特に記載のないものはラップは不要です。
● オーブンは電気オーブンを使用しています。焼き時間は熱源や機種によって差が出ますので、レシピの時間はあくまで目安とし、様子を見ながら加減してください。
■材料は4つだけ！「奇跡のザクザク生チョコケーキ」
「バレンタインには、ちょっとおしゃれなスイーツを渡したくなるもの。なんとこのケーキ、生チョコを作って市販のビスケットで包むだけでできちゃうんです。使う材料は４つだけ、難しい工程もなく失敗知らず。なのに、お店で買ったかのような高級感あふれる見た目と本格的な味にきっとお相手も驚くはず！ なめらかな生チョコとザクザク食感のクッキー生地のコントラストが楽しいこのケーキで、バレンタインに奇跡を起こしてみませんか？」（misaさん）
【材料（直径15cmの丸型底取れタイプ1台分）】
ビスケット（「ブラックムーン」森永製菓）...2箱（220g）
食塩不使用バター...100g
板チョコ（ミルク）...4枚（200g）
生クリーム...100ml
砕いたピスタチオ...お好みで
【MEMO】
・底取れタイプの型であればクッキングシートや油を塗る必要はありません。
・板チョコはブラックで代用できます。
【作り方】
1．ビスケットを保存袋に入れ、めん棒を転がして細かく砕く。
2．耐熱容器に食塩不使用バターを入れ、600Wの電子レンジで1分20秒加熱して溶かし、1に加えて揉み込む。
3．型に2の7〜8割を押し固めながら側面の高さが約2cmになるよう敷きつめ、冷蔵庫で冷やしておく。
→ラップを被せた底が平らなコップを使うと押し固めやすい。
4．耐熱ボウルに板チョコを割り入れ、生クリームを加えて600Wの電子レンジで1分30秒加熱する。
→板チョコは溝にそって割れば、細かく砕かなくても大丈夫。
5．4の板チョコが溶けきってつやが出るまでホイッパーで混ぜ、3に流し入れる。2の残りを手でほぐしながらまんべんなくちらし、冷蔵庫で3〜4時間冷やす。お好みで砕いたピスタチオをちらす。
→後のせのビスケットは、ほぐしながらちらすと敷きつめた部分とは違う食感が楽しめる。
POINT
・板チョコが溶けなかったら追加加熱してください
・冷やす時間は3時間だととろっと食感が楽しめます
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
＊ ＊ ＊
材料が少なく簡単なのに、こんなに高級感のあるケーキが作れるとは！ バレンタインにもってこいのレシピです。
調理／misa 撮影／市瀬真以 スタイリング／木村柚加利
文＝徳永陽子