米倉涼子が「国外脱出」か「大手プロ移籍」か…苦しすぎる芸能活動で企てる「復帰術」とは

「書類送検された」という事実の重さ

「これをもって、私に対する捜査は結論が出たものと認識しております」

1月31日、俳優の米倉涼子（50歳）が公式サイトで発したこの言葉は、復活宣言とも受け取れるものだった。麻薬取締法違反などの疑いで書類送検されながら、不起訴処分となったことで、本人としては一連の騒動に区切りをつけたいという意思表示とも受け取れる。実際に主演映画『エンジェルフライト THE MOVIE』は2月13日から配信される予定だ。2月10日には、東京・ユナイテッドシネマ豊洲で行われた完成披露試写会に登壇している。243日ぶりの公の場ということで大きな話題となった。

気になるのは、米倉を巡る今後の仕事事情。これまで通り、人気女優として芸能界に君臨することが可能なのだろうか。

「正直、いばらの道が待っています。以前のような状態に戻るには、少なくとも5年以上は掛かるはずだ」と証言するのは地上波キー局や配信系などのヒット作を数多く手掛けてきたフリーのドラマプロデューサ―だ。

「『エンジェルフライト』は、家宅捜索よりも前に企画が決まっていた上に、すでに撮影も終えていたコンテンツだったのです。もしも撮影前なら完全のお蔵入りになっていたでしょう。数十億円単位の慰謝料を請求され裁判を起こされていてもおかしくはありません。特にアメリカは、薬物犯罪に厳しい姿勢を取っているためです」（芸能プロ関係者）

そもそも米倉を巡っては今回の不起訴が、米倉の女優人生に対する「白紙委任」を意味する訳では絶対に無いという。

「今回の騒動で最大のポイントは、不起訴という結果よりも『書類送検された』という事実が公的に残った点です。刑事責任は問われなかったが、とりわけ地上波テレビの世界では、厳しい対処が求められる。特にスポンサーは、この種の案件に対し神経質になっているのです」（大手広告代理店幹部）

「国外脱出」の現実的な可能性

今回、捜査関係者や記者らの間で囁かれているのが米倉が「救われた理由」だ。

「自宅で押収された違法薬物について、恋人とされるアルゼンチン人ダンサーが捜索直後に国外へ出たことで、共同所持の立件が極めて困難になったことが挙げられる。結果として、捜査は行き詰まり不起訴という判断に至った。つまり、潔白が積極的に証明されたというより、立件できなかったという構図に近いわけだ。この『グレーのまま終わった』という印象が、今後の活動に重くのしかかってくる」（事情通）

仮に地上波テレビが米倉の起用をスポンサーに打診しても、理解を得られ可能性は低いという。

「米倉を絶対に起用する理由がないと難しい。制作側からすれば、同年代で実力があり、かつリスクのない女優は他にもいくらでもいる。あえて火中の栗を拾う理由がないわけですよ。配信プラットフォームも同様の考えです」（事情通）

まさに八方塞がり──。そんな中で噂になっているのが、大手芸能プロダクションへの「駆け込み」移籍説だ。業界内では、「古巣のオスカーに残っていれば、今回のような事態にはならなかった」（芸能プロ関係者）という声も少なくない。そんな米倉を巡っては、ある選択肢が囁かれている。

「国外脱出です。恋人のいるアルゼンチンに拠点を移し、現地で新たな人生を模索するというシナリオ。もっとも不起訴とはいえ、薬物関連で書類送検された経歴を持つ人物を、アルゼンチン側が受け入れるかどうかはわからないが……」（芸能プロ幹部）

当面、日本での本格的な女優復帰は厳しいとされる米倉だが、「起死回生の一手」に注目が集まっている。

