この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不登校の子の「学校に行く」は信じちゃダメ？専門家が語る、親が陥りがちな落とし穴と正しい対応法

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

思春期の子育てアドバイザーの道山ケイ氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【中2不登校】高校受験どうなる？学校に行くと言ったのに行かない子供への本音」と題した動画を公開。「学校に行く」という子どもの言葉に一喜一憂してしまう保護者に向けて、その言葉の裏にある心理と、不登校を根本的に解決するための具体的なアプローチを解説した。



道山氏はまず、不登校の子どもが口にする「学校に行く」という言葉を「信じてはダメ」と断言する。多くの場合、その発言は親から登校を催促される状況から逃れるためや、親を喜ばせるためのその場しのぎの言葉である可能性が高いと指摘。子ども自身も行きたい気持ちはあるものの、本質的な原因が解決されていない限り、登校する気力は湧いてこないのだという。



では、どうすれば子どもは再び学校へ行けるようになるのか。道山氏は3つのステップを提示した。



1つ目は「愛情バロメーターを上げること」。子どもの気力は親からの愛情によって満たされる「愛情バロメーター」と連動しており、この数値が低いと無気力になってしまうと説明。バロメーターを上げるには、子どもの要求をできる限り聞き、「ご飯を作ってあげる」「話を聞いてあげる」といった行動で愛情を伝えることが有効だとした。



2つ目は「行けない原因の解決」。友人関係の悩みなど、学校に具体的な問題がある場合は、学校の先生と連携して解決に努めることが重要だと語る。



3つ目は「登校のハードルを下げること」。長期間休んでいた子どもにとって、朝から一日中授業を受けるのは困難であるため、「まずは午後から行ってみる」「登校支援室から始めてみる」など、スモールステップで再登校を促すことを推奨した。



また、高校進学への不安についても言及し、中学で不登校でも高校から通える子と、結局また行けなくなる子の違いは「愛情バロメーターの高さ」にあると分析。気力がなければ、たとえ高校に合格しても通い続けることは難しいという。目先の合格だけでなく、卒業まで見据え、日頃から子どもの気力を育む関わり方を試してみてはいかがだろうか。