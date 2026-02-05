この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、街頭インタビュー動画を公開。インタビューに応じた20歳の学生が、過去のアルバイト経験や将来の夢を語る中で、自身が人気番組『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』で紹介されたうなぎ屋の孫であることを明かした。



インタビュアーから過去のアルバイトについて尋ねられた学生は、以前パチンコ店で働いていたと告白。当時の時給は1300円ほどだったが、「1年ぐらいやってたんですけど、研修期間が終わんなくて」と退職理由を明かした。自身よりも後から入った年配のスタッフが先に研修期間を終えたことに納得がいかなかったといい、「俺のほうが絶対仕事できるんで」と当時の心境を語った。



将来の夢については、かつてサッカー選手を目指していたものの限界を感じ、現在は消防士を目指しているという。その理由を「人を救って死にたいですね」とまっすぐに語り、もし戦争が起きたら「体張って家族と彼女守ります」と力強く宣言した。



また、ファッションへのこだわりにも話が及んだ。父親から受け継いだというネックレスについて、真贋を確かめようと店に持ち込んだところ「本物か偽物かは言えない」と告げられたエピソードを披露。しかし、彼は「自分が本物なら本物なんで、やっぱマインドで」「受け継いだことに意味があります」と独自の価値観を示し、将来は自身の息子に受け継ぎたいと語った。



インタビューの終盤、学生は「正直、太いんすよ、親が」と自身の家庭環境に触れ、祖父が『オモウマい店』で紹介されたうなぎ屋の店主であり、自身はその孫であると明かした。アルバイトへの不満から壮大な夢、そしてアクセサリーへの哲学まで、彼のユニークな人柄と強い信念が垣間見えるインタビューとなっている。