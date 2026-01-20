俳優の伊藤英明（50）が、17日放送のMBS「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。ウソみたいな本当の話を振り返った。

伊藤は「世界ウルルン滞在記」や写真集撮影のために滞在したモロッコでの出来事を回想。うれしさのあまり、サハラ砂漠を走り回っていたら「夜から目が開かなくなった」と振り返った。

2、3日は我慢していたが「違和感があって。寝られない」とダウン寸前になり病院に行くことを決断。そこで「もっと早く言え」と関係者から叱られたという。

医者は「6時間後にラクダに乗ってくるから」と伝えられ、疑っていたが「本当にラクダが着いて。そこからヨボヨボのおばあちゃんが」と回想。MCの浜田雅功は「コントやん」とツッコんだが、伊藤は「本当に。コントみたい。ヨーダみたいなおばあちゃん」と振り返った。

すぐさま部屋で寝かされて診察を受けた。「何されるのかな」とビクビクしていると、「おばあちゃんのねちょっとした口が近づいてきて、目をなめるんです」。これには浜田も「マジで？」と驚いた。

だが、「それ（つば）をティッシュに出すと砂がばっと取れた」と伊藤は話し、その後、目を洗うと「目が治ったんです。洗っても全然取れなかったのに」と驚くしかなかった。

サハラ砂漠の砂が細かいため、目の奥まで入ってしまったことが原因だとか。「西洋医学だったら大手術になる」と言われた伊藤は、「なんなんだ、あの舌使いは」と驚きながらも、不思議な出来事に感謝していた。