°¦¤é¤·¤µ¤Ë¥º¥Ã¥¥åー¥ó¡ª¡ª¡Ú¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Û»×¤ï¤º¥Ñ¥±Çã¤¤♡¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡×
¡Ú¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Û¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡×¤ËÃíÌÜ¡£¤ª¤ä¤Ä¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤ä¥Ñ¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Ä°¦¤¤¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤¬¥¥å¥ó¤È¿´¤ò¤È¤¤á¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¥Á¥ç¥³¥Û¥Ã¥È¥¯¡¢¥ß¥ë¥¯¥×¥ê¥ó¤Ê¤É¡¢¥¤¥Á¥ª¥·¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¯¥Ã¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¤ª¼ê·Ú´¶¡ª¡Ö¤â¤Ã¤Á¤ê¥Û¥Ã¥È¥¯ ¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡×
¤Á¤¤¤«¤ï¤È¥Ï¥Á¥ï¥ì¤¬ÃçÎÉ¤¯ÊÂ¤ó¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¥¥åー¥È¤Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡£Ãæ¤Ë¤Ï¥Á¥ç¥³Ì£¤Î¥Û¥Ã¥È¥¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£@sujiemon¤µ¤ó¤¬¡ÖÇ»¸ü¥Ó¥¿ー¤Ê¥Á¥ç¥³¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ëÄÌ¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´Å¤¤¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¤ª¶¡¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¹á¤Ð¤·¤¤É÷Ì£¤â³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ê¡ÖÄ·¤Í¤ë¡ª ¤Ç¤Ã¤«¤¤¤¶¤¯¤¶¤¯¥«¥¹¥Æ¥é¡×
¥«¥¹¥Æ¥é¤Î¾å¤ÇÄ·¤Í¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¡¦¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¦¤¦¤µ¤®¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬²Ä°¦¤¤¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡£@sujiemon¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥¶¥é¥á¤È¥«¥é¥á¥ë¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡×¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥«¥é¥á¥ë¤Î¤Û¤ó¤Î¤ê¹á¤Ð¤·¤¤É÷Ì£¤â´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¡£¤Õ¤Ã¤¯¤é¸ü¤ß¤Î¤¢¤ëÀ¸ÃÏ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2ÁØ»ÅÎ©¤Æ¤Î¡Ö¤¤¤Á¤´¥ß¥ë¥¯¥×¥ê¥ó¡×
¥Ô¥ó¥¯ ¡ß ÀÖ¤Î¥Ð¥¤¥«¥éー¤¬±Ç¤¨¤ë¡¢¤¤¤Á¤´É÷Ì£¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¥ß¥ë¥¯¥×¥ê¥ó¡£¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×ÊÁ¤òÇØ·Ê¤Ë¥é¥Ã¥³¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤¬ÌÜ°õ¤Ç¤¹¡£@sujiemon¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤ÐÅ·ÌÌ¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤Î¤ê´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤çõ¥½ー¥¹¡×¤Ç¡¢¥ß¥ë¥¯¥×¥ê¥ó¤È¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯Ì£¤ï¤¨¤ë¤«¤â¡£2ÁØ»ÅÎ©¤Æ¤Î¥×¥ÁìÔÂô´¶¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤´Ë«Èþ¤Ë¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥ëー¥Ä¤ò¤Î¤»¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¥¢¥ê¡ª¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤¤¥À¥Ö¥ë¥¯¥êー¥à¥³¥Ã¥Ú¡×
¤Á¤¤¤«¤ï & ¥Ï¥Á¥ï¥ì¤¬ÎÁÍý¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¤Ä¤Þ¤ß¿©¤¤Ãæ¤Î¤¦¤µ¤®¤¬²Ä°¦¤¤¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡£ºÙÄ¹¤¤¥³¥Ã¥Ú¥Ñ¥ó¤Ë¤Ï¡¢@pan.oyatsu¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤È¥«¥¹¥¿ー¥É¥¯¥êー¥à¡×¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿ìÔÂô¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£¥¯¥êー¥à¤Î¸ýÅö¤¿¤ê¤Î½À¤é¤«¤µ¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¤«¤â¡£¥«¥Ã¥È¤·¤¿¥Õ¥ëー¥Ä¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
writer¡§S.Hoshino