神奈川県警の１１０番通報受理件数の推移

県警が昨年受理した１１０番通報が１０５万６２２２件（前年比９５０８件減）に上り、統計を確認できる１９８９年以降で３番目に多かったことが分かった。３年連続で１００万件を超え、高止まりしている状況だが、約３割を緊急性のない通報が占めた。県警は１月１０日の「１１０番の日」に合わせて各地でイベントを開き、あらためて適正な利用を呼びかけている。

県警通信指令課によると、年間の１１０番通報受理件数はコロナ禍初期に減少したものの、２１年に増加へ転じた。２３年には１９年ぶりに１００万件を突破、過去最多の１０６万６３５８件を記録した。２４、２５年もほぼ同水準で、およそ３０秒に１回ペースで通報があった。

ただ、２５年に受理した件数の３２・４％に当たる３４万２３０５件は「不要不急」と判断された。いたずらやかけ間違い、相手の応答がないケースに加え、電話番号などの問い合わせや「ネズミが出た」「自動販売機の商品が出てこない」といった内容もあったという。

同課の担当者は「不要不急の通報が相次ぐと本来の業務に支障が生じる」と強調。緊急性がない場合は相談ダイヤル「＃９１１０」の利用を案内している。