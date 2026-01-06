10年前のU-23アジア杯で10番を背負った中島。イラン戦では圧巻の２ゴールを決めた。（C）Getty Images

　10年前の2016年。手倉森誠監督が率いる若きジャパンは、カタールで行なわれたU-23アジアカップに出場。上位３チームにリオ五輪へのチケットが与えられる大会で、日本は見事、優勝を果たした。

　腕章を巻く遠藤航浅野拓磨植田直通ら錚々たるメンバーを擁した当時のチームで、10番を背負っていたのが中島翔哉だ。AFC（アジアサッカー連盟）のアジアカップ公式アカウントが１月５日、「2016で中島翔哉が魅せた圧巻の２発！」と綴り、準々決勝のイラン戦（３−０）で決めた２つの爽快なゴールを公開した。

　１−０で迎えた延長109分、ペナ角左から右足を振り抜き、強烈なミドルをファーサイドに叩き込む。その１分後、左サイドからカットインし、今度はニアサイドに突き刺す。
 
　この投稿に「もう10年前なの?!」「中島選手、若っ!! 今年はミドルシュートを何本決めてもらいたいですね」「ホント逸材なのにな」といった声があがった。

　28年のロス五輪出場を目ざす現在のU-23代表は、サウジアラビアで開催されるU-23アジアカップに参戦。連覇＆３度目の優勝を飾れるか。グループステージではシリア、UAE、カタールと対戦。１月７日に初戦のシリア戦に臨む。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

