「もう10年前なの?!」「中島選手、若っ!!」日本のナンバー10がぶち込んだ圧巻２発！AFC公式がプレーバック
10年前の2016年。手倉森誠監督が率いる若きジャパンは、カタールで行なわれたU-23アジアカップに出場。上位３チームにリオ五輪へのチケットが与えられる大会で、日本は見事、優勝を果たした。
腕章を巻く遠藤航、浅野拓磨、植田直通ら錚々たるメンバーを擁した当時のチームで、10番を背負っていたのが中島翔哉だ。AFC（アジアサッカー連盟）のアジアカップ公式アカウントが１月５日、「2016で中島翔哉が魅せた圧巻の２発！」と綴り、準々決勝のイラン戦（３−０）で決めた２つの爽快なゴールを公開した。
１−０で迎えた延長109分、ペナ角左から右足を振り抜き、強烈なミドルをファーサイドに叩き込む。その１分後、左サイドからカットインし、今度はニアサイドに突き刺す。
この投稿に「もう10年前なの?!」「中島選手、若っ!! 今年はミドルシュートを何本決めてもらいたいですね」「ホント逸材なのにな」といった声があがった。
28年のロス五輪出場を目ざす現在のU-23代表は、サウジアラビアで開催されるU-23アジアカップに参戦。連覇＆３度目の優勝を飾れるか。グループステージではシリア、UAE、カタールと対戦。１月７日に初戦のシリア戦に臨む。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】やっぱり上手いな！ 2016で中島翔哉が魅せた圧巻２発
