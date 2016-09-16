『手倉森誠』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
サッカーダイジェストWeb
Sportiva
10日のFC琉球戦で、試合後に審判を侮辱する言動があったという
ゲキサカ
2016年リオ五輪代表監督を務めた手倉森氏は、チームを通じコメントを発表
スポニチアネックス
来季J2のV・ファーレン長崎の新監督として就任が最有力となったと関係者
共同通信
伊東純也はスコアレスの後半12分に投入されると、9分後に決勝ゴール
東スポWEB
手倉森氏は16年リオ五輪も率いているが、予選リーグで敗退していた
J-CASTニュース
伸び盛りのようで、タイ遠征を含めたプレシーズン戦は3戦3発の活躍
本当の成果がハッキリするのは、2年後のロシアW杯になるそう
「すごく声を出してくれるし（チームの）雰囲気が変わった」とコメント
デイリースポーツ
手倉森コーチはJOCコーチ会議に出席し、五輪を振り返る討論に参加
スポーツ報知
西川周作は、シュート15本を浴びながらも今季13度目の無失点
「成績不振を理由にオレのクビを切るつもりか」と言っていたとサッカー記者
日刊ゲンダイDIGITAL
柴崎岳は通常のボランチではなく2列目の右、攻撃的MFで先発
手倉森氏は14年にU-21日本代表監督に就任、6大会連続で五輪出場へと導いた