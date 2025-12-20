timeleszの橋本将生が主演するドラマ「ひと夏の共犯者」（テレ東系）の最終話が、19日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）

本作は、大学生の主人公・岩井巧巳（橋本）が、推しのアイドル・片桐澪（恒松祐里）との夢のような同居生活を送るうちに、彼女の中にはもう1つの人格・“眞希”がいることに気が付き、「最愛の推しは、殺人犯かもしれない…」という疑念を持ちながらも、全てをささげて“共犯”となる道を選ぶラブサスペンス。

「生まれ育った町の海を見たい」という眞希の願いを叶えるため、思い出の地まで連れてきた巧巳。綺麗な青い海と昔の楽しかった家族の思い出を重ね合わせ、うれしそうな眞希と巧巳は2人の時間を楽しむ。

しかし、そこには過去に担当した未解決事件から自責の念に駆られる刑事・塔堂（萩原聖人）も追って来ていた。

そして、いよいよ澪と眞希は対峙する…。

最終話では、思い出の地で巧巳と一夜を共に過ごした眞希は、寝ている巧巳に「さようなら」と告げると警察に出頭。巧巳のもとから幻のように消え去るのだった。

放送終了後、SNS上には、「終わってしまった。2人の恋がはかなくて美しくて切なくて、幻だったかのような余韻がすごい」「巧巳が大学院で学ぶことの目的が、眞希という存在を理解しようとする優しさと、眞希への強い思いがあって切なかった」「巧巳が金魚を2匹飼っているのがいい。澪という一番星も眞希という共犯者もなくしてしまったけれど、その思い出とこれからも生きていくんだね」などの感想が投稿された。

このほか、「橋本将生くんの俳優としての成長が見られて見応えがあった」「将生くんと恒松さんの2人が出す空気感と演技が素晴らしかった」といった声も寄せられた。

また次週に、巧巳の過去とこれからを描いた「特別編」の放送が告知されると、「特別編があるって! すごい」「特別編が楽しみ過ぎる。拓巳くんの高校時代をいろいろと想像してしまう」「特別編まであって感謝しかない。素晴らしい作品をありがとう」といった歓喜の声が集まった。