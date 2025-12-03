£Ô£Â£Ó°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥ÊàÀ¼¥¬¥é¥¬¥éá¤Ç¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë½µ£µ¶ÐÌ³¡¡¶Ë´¨Ãæ·Ñ¤¬´®¤¨¤¿¤«
¡¡£Ô£Â£Ó¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê£µ£²¡Ë¤¬£²Æü¡¢Áí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÆ±¶É·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ô£É£Í£Å¡¤¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°£µ»þ£²£°Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡££±ÆüÊüÁ÷¤ò·çÀÊ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¡ÖºòÆüÂÎÄ´¤¬¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢µÞ¤¤ç¤ªµÙ¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿º£Æü¤«¤éÌá¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ë¤³¤ä¤«¤ËÀâÌÀ¡££±ÆüÊüÁ÷¤Ç¤ÏÂ¾¤Î¥¢¥Ê¤¬°Â½»¥¢¥Ê¤Î·çÀÊÍýÍ³¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Éüµ¢¤·¤¿°Â½»¥¢¥Ê¤ÎÀ¼¤Ï¤«¤¹¤ìµ¤Ì£¤ËÊ¹¤³¤¨¤¿¤¿¤á¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡Ö¥¬¥é¥¬¥éµ¤Ì£¤ÎÀ¼¡×¡Ö¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤ä¤Ï¤ê¿´ÇÛ¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
à£Ô£Â£Ó¤Î´éá¤Ç¤¢¤ë°Â½»¥¢¥Ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤«¤Í¤Æ¡ÖÆ¯¤²á¤®¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¸½ºß¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Ï¡Ö¡½¡½£Ô£É£Í£Å¡¤¡×¤Î·î¡ÁÌÚÍËÁí¹ç»Ê²ñ¡¢¡Ö¾ðÊó£·£ä£á£ù£ó¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¡Ê¡Ø£Î¥¥ã¥¹¡Ù¡¢ÅÚÍË¸á¸å£±£°»þ¡Ë¡¢£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö°Â½»¿Â°ìÏº¤ÎÆüÍËÅ·¹ñ¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°£±£°»þ¡Ë¤Î£³ËÜ¤Ç¤¹¤Ù¤ÆÀ¸ÊüÁ÷¡£¶âÍË°Ê³°¤ÎÁ´Æü¤ÇÀ¸ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£²Ã¤¨¤Æ¸åÇÚ¥¢¥Ê¤ò»ØÆ³¡¢´ÉÍý¤¹¤ëÍ×¿¦¤Ë¤â½¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¡££Ô£Â£Ó´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡Ö°Â½»¤µ¤ó¤ÏÄ¾¶á¤À¤È¡¢£±£±·î£²£·ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¡½¡½£Ô£É£Í£Å¡¤¡Ù¤Ç¤¤¤Ä¤â¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ë¬¤ì¤¿ÉÙ»³¡¦É¹¸«»Ô¤«¤é¤ÎÃæ·Ñ¤ÇÀ¸½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤ÎÉÙ»³¤Ïµ¤²¹¤¬É¹ÅÀ²¼¤ËÇ÷¤ë¤Û¤ÉÎä¤¨¹þ¤ß¡¢ÅÔÆâ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È£³¡Á£´ÅÙ¤Û¤ÉÄã¤¯¡¢°Â½»¤µ¤ó¤â´¨¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£º£²ó¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î°ì°ø¤Ïà¶Ë´¨á¤ÎÉÙ»³¥í¥±¤Ç¤ÎÈè¤ì¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Åìµþ±Ø¡½É¹¸«±Ø¤ÏËÌÎ¦¿·´´Àþ¤Ê¤É¤ò¾è¤ê·Ñ¤¤¤ÇÊÒÆ»£´»þ´Ö¶á¤¯¤«¤«¤ë¡£
¡¡°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¤½¤Î¸å¡¢£²£¹ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö£Î¥¥ã¥¹¡×¡¢Íâ£³£°ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¡½¡½ÆüÍËÅ·¹ñ¡×¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ö¼þ°Ï¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢£³£°Æü¤ÎÆüÃæ¤Þ¤Ç¤Ï¤Î¤É¤ÎÄ´»Ò¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÌë¤ËÂÎÄ´¤¬µÞÊÑ¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡°Â½»¥¢¥Ê¤Ï£²£°£²£³Ç¯£¸·îÊüÁ÷¤Î¡Ö¡½¡½ÆüÍËÅ·¹ñ¡×¤Ç¤â¡¢¡ÖÄ«µ¯¤¤¿¤éÀ¼¤¬¥¬¥é¥¬¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×¡Ö£²»þ´Ö¡Ê¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ï¡Ë¥¥Ä¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤³¤Ü¤·¡¢ÅÓÃæÂàÀÊ¤¹¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤ÇÇ¯´ÖÂç¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡ÖÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¥à¥ê¤Ï¤»¤º¤Ë¡¢µÙ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£