【プリオケ】12月21日開催イベント「FUTURE SESSION」に向けてコメント到着！
12月21日に開催される『プリンセッション・オーケストラ2nd EVENT「FUTURE SESSION」』。オルケリアの葵あずさ・藤本侑里・橘 杏咲からイベントに向けて熱意のこもったコメントが到着。残り僅かとなっているイベントチケットは本日よりプレオーダー先行受け付けがスタートした。
TVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』は、これまで音楽とアニメを掛け合わせた様々な作品に携わって来たキングレコードとアリア・エンターテインメント、そして多くのアニメ作品に登場するアイテムを商品化してきたタカラトミーが参画し、UNISON（アリア・エンターテインメントのオリジナルコンテンツ制作ブランド）×キングレコードが原作を手掛ける。
12月21日（土）開催の『プリンセッション・オーケストラ2nd EVENT「FUTURE SESSION」』。
前回の1st EVENTでは昼夜ともに完売を記録し、圧巻のステージでファンを魅了。2nd EVENTである今回は、その熱気をさらに上回る内容でお届け。
昼公演では生アフレコやエピソード総選挙の結果発表、そしてプリンセスたちの登場など、作品世界を間近で感じられるスペシャルステージを予定。一方、夜公演はカップリング楽曲を含む初披露曲満載のライブ構成で、まさに音楽の宴にふさわしいラインナップとなっている。
さらに、前回イベントで強烈なインパクトを残したカリストがCD物販ブースに降臨。そして今回は、キャラクターソング投票企画も実施予定。 ”みんなで作り上げるライブ” に今なら参加できるチャンスだ。
そして、オルケリアの葵あずさ・藤本侑里・橘杏咲から、2nd EVENTへの熱量たっぷりの意気込みコメントが続々と到着。彼女たちの本気のステージを体感できるこの機会、どうかお見逃しなく。
【キャストコメント】
◆葵あずさ（空野みなも／プリンセス・リップル役）
2ndイベント、皆様にお会いできることが楽しみで仕方ありません！
練習中、ずっと皆様のリアクションを想像しています。
「こうしたら笑ってくれるかな」とか「これをしたらカッコイイって思ってもらえるかな（笑）？」とか…！
想像の中の皆様に笑顔になってもらおうと一所懸命練習中です！
でも、やっぱり早く本物の皆様に会いたいです！ 私の方が待ちきれないかもしれません！
皆様も私と一緒にワクワクしながらイベント当日を待っていてくださると嬉しいです！
皆様、「FUTURE SESSION」一緒に楽しみましょう〜！
◆藤本侑里（識辺かがり／プリンセス・ジール役）
2ndイベントが開催できることをとっても嬉しく思います！
これも、1stイベントにお越しくださった皆さま、そして日々プリオケを応援してくださっている皆さまのおかげです。本当にありがとうございます！
今回は生アフレコに加え、プリンセス・ヴィオラやネージュの登場など、さらにパワーアップした内容をお届けできるのではと思います。
1stイベントやこれまでの活動を通して成長した姿をお見せできるよう全力で頑張ります！
皆さんと一緒に楽しい時間を過ごせたら嬉しいです！
◆橘杏咲（一条ながせ／プリンセス・ミーティア役）
初めてのライブ、初めての単独イベント、そして今回は初めての単独2ndイベント！
プリオケには、本当にたくさんの「初めて」に出会わせてもらっています。
1stイベントで見た、一面プリオケ好きの皆さんの客席は、まさに幸せそのものでした…。
あれをまた見られるなんて！ 今回も「初めて」がいっぱいですよ！
生歌アフレコやヴィオラネージュのお披露目、そしてライブ特化のイベント！
少しずつクライマックスへ向かっているプリオケですが、まだまだーーいや、まだまだまだまだ！ 盛り上がっていきましょう！
師走で忙しい時期かもしれませんが、2ndイベントの日まで一緒に駆け抜けましょうね。
会場でお会いできるのを、心から楽しみにしています！」
さらに、本日より、チケットプレオーダー先行受け付けがスタート。夜公演は未入金キャンセル分のみの若干数となっている。
