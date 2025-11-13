『頭文字D』連載30周年記念でコラボ腕時計登場　藤原拓海の“ハチロク”など全4モデル、予約受付スタート

しげの秀一『頭文字（イニシャル）Ｄ』（講談社）と腕時計ブランド『ANGEL CLOVER（エンジェルクローバー）』のコラボレーションウォッチが12月12日に発売。11月12日より予約受付が開始された。

【写真】『頭文字Ｄ』コラボウォッチを見る

講談社ヤングマガジンでの連載開始から30周年を迎えた『頭文字D』。今回登場するのは主人公・藤原拓海が乗っている「ハチロク」をデザインコードにしたモデル1種をはじめ、高橋兄弟の「RX-7」２種、佐藤真子・沙雪の「シルエイティ」1種、合計4種類。人気キャラクターの愛車の魅力を、ソーラー駆動のクロノグラフモデルに凝縮した腕時計となっている。

走り屋たちが操る愛車を表現すべく、クルマの名称・形式でありアイコンでもある「86」、「7」、「13」の“数字”を文字盤の12時位置に配置。またサブダイヤルを車載メーターで再現するなど、クロノグラフの特性を存分に活かして実車のディテールを巧みに腕時計にアレンジ。それぞれのクルマに装着されるホイールを裏蓋にデザインし、リューズには「Ｄ」が印字されている。

本商品の購入特典として、メタルキーホルダーがプレゼント。4種のプレート仕様となっており、自宅・車の鍵などにつけることのできるキーホルダー仕様となっている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）