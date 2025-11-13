ホリデーシーズンが近づきつつある11月。そろそろクリスマスケーキのことがぼんやり頭を占めてくる人も多いのではないでしょうか？

全国のセブン-イレブン店舗と、セブン-イレブンのネットサービス「セブンミール」では、定番のホールケーキ「クリスマスかまくら」、「ちいかわ」や「パペットスンスン」などのキャラクターがあしらわれた特別なクリスマスケーキ、さらには、自分好みのケーキを好きな量で食べられるアソートタイプ（詰め合わせ）のケーキなど、多彩なラインナップのクリスマスケーキが2025年12月19日（金）まで予約受付中です。

また、幅広い好みに対応したラインナップを揃えた「カップデリスペシャル2025」から、お肉だけの贅沢オードブル「ニックデリ2025」など、ケーキに続いてスペシャルなオードブルも登場！ お得なチキンセット割引と合わせて、クリスマス気分を高めてくれること間違いなしです♪

今回は、気になるクリスマスケーキ7種、オードブル＆チキンを5種を紹介しちゃいます！



クリスマスかまくら

「クリスマスかまくら」3218円（税抜2980円）

今年で29周年を迎える、セブン-イレブン定番のクリスマスケーキ。ホイップクリームは、くちどけがよくまろやかながらもスッキリとした後味で食べやすさ◎。

コク深い卵の「エグパティシエール」を使用したババロアは、今年はバニラ原料が見直され、優しく甘い香りが漂います。なめらか食感のスポンジと一緒に口に入れれば、抜群のハーモニーを奏でること間違いなしです。



クリスマスかまくら ちいかわ限定BOX

「「クリスマスかまくら ちいかわ限定BOX」4298円（税抜3980円）

今年は、「クリスマスかまくら」の箱を「ちいかわ限定BOX」にしたバージョンも登場！クリスマスツリーを囲む「ちいかわ」キャラクターが何とも微笑ましい、癒やされるデザインです♪



さらには、オリジナルの「ぷっくりシール」も付いてくるので、「ちいかわ」ファンは見逃したくない限定BOXです。数量限定商品なので、気になる人はお早めに予約しましょう！



ガトー・フレーズ

「ガトー・フレーズ」5号 5184円（税抜4800円）

人気のホールケーキ「ガトー・フレーズ」は、3種類のサイズが用意されています。4号( 税込3402円）は、2〜3人、5号は4〜6人、6号（税込6426円）は6〜8人向けと、人数によってサイズを調整しやすいのがうれしい！

小麦粉「エンジェライト」を使用したスポンジは、きめ細やかでふんわり軽い食感としっとり上品な口どけ。濃厚なミルク感と甘みを両立したホイップを引き立ててくれています。



銀座コージーコーナー ハッピークリスマスアソート

「銀座コージーコーナー ハッピークリスマスアソート」3240円（税抜3000円）

「ショートケーキ」「マンゴーレアチーズ」「宇治抹茶ケーキ」「チョコレートケーキ」の4種類を詰め合わせた、アソートタイプのケーキ。贅沢にひとりで食べきるのも、家族や友達と分け合って食べるのも楽しそうですね♪



数量限定！ キャラクターにほっこりするクリスマスケーキ

ちいかわ 夢見るわくわくクリスマス（オリジナルアクリル色紙付）

「ちいかわ 夢見るわくわくクリスマス（オリジナルアクリル色紙付）」5184円 （税抜4800円）

2024年のコンセプトである“雪あそび”で疲れて、ツリーの前でプレゼントを待ちわびながら寝てしまったちいかわ達の姿が愛おしいケーキ。ちいかわ達は半立体チョコレート、クリスマスツリーはマシュマロで作られているので、ちょっぴりかわいそうな気持ちもありつつ、おいしくいただきましょう…！

さらに、セブン-イレブン限定オリジナルアクリル色紙付き。クリスマスプレゼントを貰って喜んでいるちいかわ達の姿に二度うれしくなりますね♪



パペットスンスン クリスマスチョコケーキ

「パペットスンスン クリスマスチョコケーキ」5184円（税抜4800円）

SNSで大人気の「パペットスンスン」との数量限定のコラボ商品！ チョコチップをサンドしたチョコケーキを、白とグリーンのクリスマスらしさあふれるホイップクリームが彩るクリスマスケーキです。

パペットスンスンの3種のキャラクターピックは、自由に飾り付けできるので、素敵な写真が撮れるよう自分で配置を工夫してみて！こちらも、クリスマスケーキを持った、セブン-イレブン限定のスンスンのマスコットが付いてきます！



マイメロディ＆クロミ アニバーサリークリスマスケーキ（オリジナルピックシート、アクリルチャーム付き）

「マイメロディ＆クロミ アニバーサリークリスマスケーキ（オリジナルピックシート、アクリルチャーム付き）」4730円（税抜4380円）

サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」の50周年、「クロミ」の20周年を記念し、特別なクリスマスケーキも登場！ 「マイメロディ」をイメージした甘いイチゴベースの下段と、「クロミ」をイメージした甘酸っぱいカシスベースの上段の2段仕立てとなっていて、それぞれのキャラクターの個性を生かしたビジュアルが心惹かれます♪



「ミッキー&フレンズ」スイーツパーティー（オリジナルピックシート付き）

「「ミッキー&フレンズ」スイーツパーティー」 3996円（税抜3700円）

ディズニーキャラクターをテーマにしたクリスマスケーキは、ココアスポンジをベースに、イチゴやブルーベリー、バナナ、チョコ、ミルクの鮮やかなクリームが添えられたポップな雰囲気のケーキ。



カップデリ スペシャル2025

「カップデリ スペシャル2025」3,000円（税抜2778円）

「たことホタテとブロッコリーのバジルサラダ」や「いかと海老のオリーブオイル仕立て」など、こだわりの9品のカップデリが盛り合されたオードブル。幅広い好みを備えているのがうれしい、パーティーにもってこいのおすすめ商品です。



ニックデリ2025

「ニックデリ2025」2901円（税抜2686円）

クリスマスといえば、おいしい肉料理を食べたい！そんなあなたにおすすめな「ローストビーフ」をはじめ、「生ハム」や「ローストポーク」「照り焼きチキン」など、お肉だけを兼ね揃えた贅沢オードブルです。



熟成生地のマルゲリータピッツァ

「熟成生地のマルゲリータピッツァ」1350円（税抜1250円）

低温長時間熟成製法でうま味を引き出したピザ。とろ〜り伸びたチーズのコクがトマトの酸味と相性抜群なおいしさです。



炭火焼きローストチキンレッグ（ネット予約対象外）

「炭火焼きローストチキンレッグ」601円（税抜556円）

骨付き鶏もも肉を使用したローストチキン。炭火で香ばしくふっくら焼きあげたお肉に、特製のしょうゆだれが味わい深く染みる、クリスマスぴったりのチキンです。



スペシャルななチキ（骨付き）（ネット予約対象外）

「スペシャルななチキ（骨付き）」380円（税抜352円）

セブン定番の「ななチキ」もクリスマス仕様に！ ジューシーな骨付きもも肉をサクッと軽い衣で仕上げ、11種類のスパイスで味付けした、うまみたっぷりスペシャルなチキンですよ！



さらに、「炭火焼きローストチキンレッグ」と「スペシャルななチキ（骨付き）」、「ななチキ」の組み合わせで選べる、A〜Eまで計5種類のお得な「クリスマスチキンセット」もおすすめ！

こちらは、2025年12月19日（金）〜25日（木）が受け取り期間、予約締切日は受取日の2日前となっているため、どんなに遅くとも12月23日（火）までには予約を済ませましょう！



今ならまだ間に合う！ お得なキャンペーン

商品以外にも、クリスマス商品に関連したお得なキャンペーンが2つ展開されています！

11月30日（日）までの早割期間中に、ネットサービス「セブンミール」で予約すると、12月17日（水）ごろにセブン-イレブンアプリに一部商品を対象にした10％引きクーポンが配信される「早割」キャンペーンが実施されています。店頭予約は対象外なので間違いないようご注意ください！

12月19日（金）〜25日（木）の期間には、セブン-イレブンアプリを提示して対象商品を一度に2000円（税抜）買うごとに、1口2000円のちいかわのオリジナルグッズの抽選に参加できるキャンペーンも実施されています！ 対象商品など詳細はサイトをチェックしてくださいね。

コスパ最強でおいしいセブン-イレブンのクリスマスケーキ＆オードブルで、1年に1度のクリスマスを彩りましょう♪



■セブン‐イレブンのクリスマスケーキ&オードブル概要

予約期間：受付中〜12月19日（金）23時59分

受け取り期間：12月20日（土）12時00分〜12月25日（木）23時59分

※チキン単品、チキンセット商品は12月19日（金）0時00分〜

※写真はすべてイメージです。

※仕入れの状況でメニューは変更する場合があります。

※一部商品は、税抜価格を小数点第一位以下を四捨五入して表記しております。



Text：望月七愛

