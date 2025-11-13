15分おくだけでしっとり♡手の乾燥から守る100均の救世主的アイテム

乾燥する季節はハンドケアが欠かせないですよね。100円ショップでもハンドケアグローブが販売されていますが、今まで使った中でも一番優秀な商品をダイソーで発見しました！クリームでケアした後に装着して15分おくだけで、しっとり保湿してくれるシリコーンゴム素材のグローブ。お手入れも簡単で扱いやすいですよ！

商品情報

商品名：しっとりハンドケアグローブ

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：15cm×22cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480579580

クリームを塗って15分おくだけ！ダイソーのハンドケアグローブが優秀♡

乾燥する季節は、ハンドケアが欠かせないですよね。ダイソーにもハンドケアグッズが登場しており、気になる商品をゲットしてきました！

今回ご紹介するのは『しっとりハンドケアグローブ』。手の保湿を促してくれる、ハンドケア用グローブです。

価格は220円（税込）。筆者が購入した店舗では、美容グッズ売り場に陳列されていました。

ハンドケアグローブというと、布製のものが多いイメージですよね。

ですが、こちらはシリコーンゴム素材で作られているのが特徴。

布製のものとどんな違いがあるのか、さっそく試してみました！

まず、手をきれいに洗い、水気をしっかり拭き取ります。

そして、手持ちのハンドクリームや美容液を塗り込みます。

このときに軽くマッサージするのもいいかもしれません。

グローブに指を入れて着用し、15分ほど時間をおきます。

着用感についてですが、指は余裕がありますが手首は密着するのでズレにくいです。

シリコーンゴム素材でグローブがクリームを吸収しないためか、しっかり保湿してくれる感じがあります！

パッケージに記載はありませんが、スマホをタップするくらいの作業はできます。

サイズ感にゆとりがあるのでメッセージを打つのは難しかったですが、動画の再生ボタンを押すくらいなら操作できました！

ただし、「着用したまま荷物の持ち運びはしないでください」という注意書きがありました。

使用後は手がしっとり♡お手入れもらくちん！

使用後は、手がしっとり保湿されました！

週に2〜4回を目安に使用するといいそうです。

就寝前に使うのを習慣化するといいかもしれませんね。

使用後は水または中性洗剤で洗い、しっかりと乾燥させます。

中厚手の掃除用手袋くらいの厚みなので、何も入れていない状態でもぺたんこにならず、膨らみがあるため使用後に洗いやすいです。

逆さに吊るしておくと水気を切るのが比較的簡単なので、手間もかかりません。

これまでいくつもこの手の商品を試してきましたが、筆者の中でこちらが一番使い勝手が良かったです！

今回は、ダイソーの『しっとりハンドケアグローブ』をご紹介しました。

コスパ良く、手軽にケアしやすいのでおすすめです！手の乾燥が気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。