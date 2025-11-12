双子大食いYouTuberのはらぺこツインズが2025年11月11日に動画を公開し、活動休止の理由についてあらためて説明した。

「めちゃくちゃ大袈裟に書かれてしまった」

はらぺこツインズは10月24日にインスタグラムで、メンバーの小野あこさんが体調不良により入院になったことを報告。小野かこさんも体調不良が続いているとし、活動の一時休止を発表していた。

さらに、11月11日に公開した「【ご報告】活動休止の本当の理由をお話しします。【はらぺこツインズ】」という動画の中では二人そろって登場し、「たくさんの方にご迷惑とご心配をおかけして大変申し訳ございませんでした」と謝罪した。

また、あこさんの入院の原因については「ストレス性胃腸炎＋慢性的な胃の不調」にくわえ、長年患っている椎間板ヘルニアと持病が重なった結果だと明かした。

一方、SNSでは「倒れて救急車で運ばれた」といった内容が飛び交っていたといい、あこさんは「そういうのは一切なくて。めちゃくちゃ大袈裟に書かれてしまった」と否定した。

「健康には気を遣って食べている」

さらにあこさんは、「これは声を大にして言いたいのは、大食いのせいじゃない？」と一部ネット上で指摘されていたという説を否定。「むしろ大食いしている時の方が体調がよかった」と言い、テロップでも「大食い＝不健康ではない」ときっぱり否定していた。

あこさんによると、「健康には気を遣って食べている」とのこと。かこさんも「大食い＝身体に良くないっていうイメージを持たれがちなんですけど、私たちが倒れた理由は、自分自身をコントロールできなかったから」と言い、「（大食いは）関係ないというか。これだけは、間違った情報としていってほしくない」と話していた。

なお、体調不良の原因にはメンタルの不調もあったという。

この動画のコメント欄には、「体調見ながらゆっくり治してくださいね」「どうか自分たちが楽しんでできるペースを見つけてください」という声が集まっていた。