2025年12月1日（月）から、『北海道ボールパークFビレッジ』にて『F VILLAGE Snow Park』がオープンします。それに伴い、11月1日（土）から前売り券が販売中です。

『SKI＆SNOWBOARD』は、スキー・スノーボードが手軽に楽しめるエリア。

本格的なスキー用具やウェアがレンタル可能で、用具選びからフィッティングまで、ベテランスタッフの丁寧なアドバイスが受けられるため、初心者の方でも安心。本格的なスキー場に出かける前の練習や慣らしにもおすすめです！

【詳細情報】

SKI＆SNOWBOARD

実施期間：2025年12月1日（月）～2月末

料金：大人11,000円 こども8,000円／2時間（単体利用時）

対象：4歳以上且つ身長90cm以上

※スキー板、ブーツ、ウェアなどの一式がレンタルできます

※必要な方には現場スタッフが滑り方をレクチャーします

『そりPARK』は、エリアを拡大して、子どもから大人まで楽しめる多種多彩なソリをレンタルできます。シンプルな形状から、ハンドル・ブレーキが付いた本格仕様のソリまで、好みの1台を選んで雪の坂道を駆け抜けよう！

【詳細情報】

そりPARK

実施期間：2025年12月1日（月）～2月末

料金：1,000円／2時間（単体利用時）

対象：4歳以上

※ソリのレンタル代は利用料金に含まれます

今年は単独のエリアとしてオープンする『チュービングPARK』では、チュービング滑りができます。浮き輪のような形をしたチューブはソリ以上にスピードが出るため迫力満点です！

【詳細情報】

チュービングPARK

実施期間：12月1日（月）～2月末

料金：2,000円／2時間（単体利用時）

対象：4歳以上

※チューブのレンタル代は利用料金に含まれます

北海道のパウダースノーで作る雪山がFビレッジに出現！『Snow Mountain』は、写真映えのするスポットで、雪だるまや雪玉を作ったり、雪山に登ったりして楽しめます。

【詳細情報】

Snow Mountain

実施期間：2025年12月6日（土）～2月末

料金：1,500円／2時間（単体利用時）

※年齢制限なし（ただし12歳以下は保護者同伴必須）

『Kidsバギー』は、雪上に作られた専用コースを、小型の4輪バギーで駆け抜けるアクティビティです。誰でも簡単に運転できて、7歳以上から、1人で乗れるサイズです。雪道を走る爽快感を感じて！

【詳細情報】

Kidsバギー

実施期間：2025年12月6日（土）～2月末

料金：2,000円／20分（単体利用時）

対象：7歳以上且つ身長100cm以上

『RC Park』は、雪原につくられた特設コースで雪上RCカー操作が楽しめます。豊富なラインナップの中から好みの車両をレンタルして、雪上ドリフトにチャレンジしよう！ 子どもから大人まで熱中すること間違いなし！

【詳細情報】

RC Park

実施期間：2025年12月6日（土）～2月末

料金：2,000円／20分（単体利用時）

対象：年齢制限なし（ただし7歳以下は保護者同伴必須）

※RCカーのレンタル代は利用料金に含まれます

『Swing Max』は、高さ8mのデッキから大型ブランコに乗って空へ駆け上がる爽快感が味わえるFビレッジの人気アクティビティ。冬の北海道の雄大な景色と、この時期だけの雪化粧したエスコンフィールドを楽しむことができます。

【詳細情報】

Swing Max

実施期間：2025年12月1日（月）～2月末

料金：1,500円／1回（単体利用時）

対象：年齢制限なし

※必要な方には現場スタッフが滑り方をレクチャーします

『Rafting』は、スノーモービルが牽引するラフティングボートに乗り込んで雪上を疾走する『スノーラフティング』。 スリルとワクワクを求めたい方にオススメの定番アクティビティです。

【詳細情報】

Rafting

実施期間：2026年1月上旬～2026年2月末

料金：2,000円／10分（単体利用時）

対象：4歳以上かつ身長90cm以上

※スキー板、ブーツ、ウェアなどの一式がレンタルできます

必要な方には現場スタッフが滑り方をレクチャーします

詳細情報

F VILLAGE Snow Park

営業期間：2025年12月1日（月）～2月末（予定）

場所：北海道ボールパークFビレッジCoca-Cola GATE前

※12月1日（月）～5日（金）の期間はプレオープンとしてスキー・スノーボードエリアなど一部エリアのみのオープンとなります。

※積雪状況により、営業開始の遅れや営業終了の前倒しをする場合があります。

※アクティビティの利用にはチケットの購入が必要です。特設サイトからお買い求めください。

※当日定員に空きがあれば当日券も販売します。当日券は各アクティビティ単体での販売も行います。

※アクティビティによって開始予定が異なります。

※積雪状況やイベントの実施有無により、内容が一部変更となる可能性があります。

※チケット情報など、詳細は公式ホームページをご確認ください。

北海道Likers編集部のひとこと

本格的なスキー・スノーボード体験から、小さい子どもでも安心の雪遊びゾーン、スリル満点の乗車型アクティビティまで、さまざまな楽しみ方ができる雪の総合テーマパークへと進化した『F VILLAGE Snow Park』。

ぜひ家族やお友達と冬のアクティビティを堪能してくださいね！

文／北海道Likers

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。