◇明治安田生命J1リーグ第36節 京都0―3横浜M（2025年11月9日 サンガスタジアムbyKYOCERA）

京都は横浜Mに0―3で敗れて勝ち点62から伸ばせず、残り2試合で首位・鹿島の勝ち点70を上回ることができずJ1優勝の可能性がなくなった。

京都は前半23分にゴール前左からの直接FKを壁に入ったFW原大智（26）が顔面ブロックで防ぐ。28分には横浜M・FWジョルディ・クルークス（31）のPKをGK太田岳志（34）がセーブしたが、35分に先制点を許すと、後半も2失点した。後半19分からFWラファエル・エリアス（26）を投入したものの、見せ場をつくることができなかった。

試合後の会見でチョウ貴裁（キジェ）監督（56）は「このスタジアムに集まったみなさま、いつも応援してくれているサポーターの方、この都市に住まいを構え、通っている全ての人たちに申し訳ない気持ちです」と第一声で優勝を成し遂げられなかった悔しさを話した。

さらに「優勝争いから脱落した責任はコーチングスタッフやフロントのみなさん、選手には全くない。火を消してしまった責任は重いと感じています。ただ、この試合が始まる前には4チームしか優勝の可能性がなく、その1チームに自分たちが入れたのは紛れもない事実。最後まで相手のゴールに向かっていった選手たちに監督として感謝しなきゃと思います」と指揮官は言葉を繋げた。京都はJ1年間総合順位では2002年の5位が最高。“新しい頂き”は低くなったが残り2試合で4位以上を目指して戦う。