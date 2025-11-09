北九州vs福島 スタメン発表
[11.9 J3第35節](ミクスタ)
※14:00開始
主審:國吉真吾
<出場メンバー>
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 27 田中悠也
DF 6 星広太
DF 22 山脇樺織
DF 44 辻岡佑真
DF 50 杉山耕二
MF 14 井澤春輝
MF 17 岡野凜平
MF 21 牛之濱拓
MF 32 高柳郁弥
MF 66 高橋大悟
FW 10 永井龍
控え
GK 41 杉本光希
DF 4 長谷川光基
MF 11 喜山康平
MF 28 木實快斗
MF 34 高吉正真
FW 18 渡邉颯太
FW 24 吉長真優
FW 29 高昇辰
FW 99 樺山諒乃介
監督
増本浩平
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 上田智輝
DF 3 松長根悠仁
DF 17 藤谷匠
DF 25 當麻颯
DF 28 鈴直樹
MF 7 針谷岳晃
MF 20 城定幹大
MF 30 狩野海晟
FW 9 清水一雅
FW 10 森晃太
FW 11 芦部晃生
控え
GK 31 安西駿
DF 2 山田将之
DF 23 安在達弥
DF 55 柴田徹
MF 6 上畑佑平士
MF 8 吉永大志
MF 37 由井航太
FW 18 矢島輝一
FW 40 樋口寛規
監督
寺田周平
