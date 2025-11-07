【「異世界仕立て屋ソフィア 貧乏令嬢、現代知識で服を作ってみんなの暮らしを豊かにします」5巻】 11月7日 発売 価格：792円

5巻書影

コアミックスは11月7日、ゼノンコミックスより、マンガ「異世界仕立て屋ソフィア 貧乏令嬢、現代知識で服を作ってみんなの暮らしを豊かにします」5巻を発売した。価格は792円。

本作は今仲華月氏による作品。乙女ゲームの世界に貧乏令嬢として転生した主人公・ソフィアが、縫製職人だった前世の知識を活かし、仕立て屋として活躍するお仕事ファンタジーが描かれる。5巻では、王子から王宮勤めを突然勧められたソフィアに、元悪役令嬢のローズマリーが意外な言葉をかける。

【あらすじ】

ルーカス王子から王宮勤めを突然勧められたソフィアは、戸惑いを隠せずにいた。前世の知識はあっても、自分には才能があるわけではない......。自信を失うソフィアに、元悪役令嬢のローズマリーがかけた意外な言葉は!?

ソフィアの選択と新たな挑戦が描かれる第5巻!