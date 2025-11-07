国連の安全保障理事会は6日、シリアのシャラア暫定大統領らに対する制裁を解除する決議案を、賛成多数で採択しました。

シリアのシャラア暫定大統領が率いる「シリア解放機構」は、かつて「ヌスラ戦線」として国際テロ組織「アルカイダ」とつながりがあったため、国連の制裁対象リストに登録され、2014年から渡航禁止や資産凍結などの制裁を科されていました。

しかし、その後2016年に「アルカイダ」と関係を絶ち、去年には旧アサド政権を打倒しました。そして現在、シャラア暫定大統領が率いるシリアの新政権は内戦で荒廃したシリアの復興を進めるとともに欧米各国との関係構築を急いでいます。

こうした状況を受けて、国連の安保理では6日、アメリカの提案で、シャラア暫定大統領らへの制裁を解除する決議案について採決し、理事国15か国のうち14か国の賛成で採択されました。中国は棄権しました。

採択を受け、アメリカは「シリアが新たな時代を迎えたという力強いメッセージだ」としています。シャラア暫定大統領は10日にトランプ大統領と会談する予定です。

一方、唯一棄権した中国は「シリアは政治的移行段階にあり、治安情勢は不安定」で、「外国人戦闘員へのテロ対策に懸念がある」と主張しました。さらに、アメリカに対しても「自らの政治的意図を実現するために強行採決を迫った」と批判するなどアメリカとシリアの新政権の接近に警戒感をにじませています。