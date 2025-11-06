Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年11月6日は、エントリーモデルながら欲しい機能が詰まった、Anker（アンカー）の新作完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore P31i」がお得に登場しています。

アクティブノイズキャンセリングやマルチポイントまで搭載して、価格は約5,000円台と非常に万能感を感じるアイテムですよ。

■この記事で紹介している商品

エントリーモデルの常識、更新です。Anker（アンカー）の新作「Soundcore P31i」は、前モデルLife P2 miniから機能面が大幅アップ。アクティブノイズキャンセリングやマルチポイントまで搭載して、価格は約5,000円台。さらに、今なら購入確定時に20％オフとお買い得です。

「初めてのワイヤレスイヤホン、どれにする？」と聞かれたら、有力候補に挙がるのがAnkerのエントリーモデル。その最新作が11月4日に発売したばかりの新商品「Soundcore P31i」です。

エントリーモデルではまだ珍しい、アクティブノイズキャンセリング（ANC）対応で、電車内などの騒音をしっかり抑えてくれます。また、周囲のノイズを除去するAIノイズリダクション機能を搭載し、よりクリアな会話が可能に。

加えて、スマートフォンで音楽、PCでWeb会議など、2台の端末に同時に接続できるストレスフリーなマルチポイント接続に対応しているのも◎です。

操作性から耐久性まで全方位進化

11mmの大型ドライバーとAnker独自技術のBassUp︎により、迫力ある低音を実現。Soundcoreアプリにも対応しており、イコライザー設定や操作カスタムも可能に。

イヤホン単体で最大10時間、ケース込みで最大50時間の音楽再生が可能。短時間充電にも対応し、わずか10分で最大3.5時間の音楽再生が可能なのも嬉しいポイントです。

IP55の防塵・防水仕様で、外でガシガシ使う人にも安心。急な雨やランニング中の汗も気にせず使えるタフさがあります。

エントリーモデルのイヤホンは「とりあえず」という印象が強かったカテゴリ。でも「Soundcore P31i」は違います。必要な機能が全部入り。迷ったらこの1台でOKな、完成度の高い一品になっていますよ。

Anker Soundcore P31i (Bluetooth 6.1) 【完全ワイヤレスイヤホン/アクティブノイズキャンセリング/マルチポイント接続 / 最大50時間再生 / PSE技術基準適合】ブラック 5,990円 （注文確定時に20%オフ） Amazonで見る PR PR

なお、上記の表示価格は2025年11月6日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

