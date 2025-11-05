【ヒロアカ】オリジナルカード付き！ ヒーローズチップス3 うすしお味が12月2日発売決定
サイバーエージェントより、TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』とのコラボレーション商品『ヒーローズチップ3 うすしお味』が、2025年12月2日（火）から発売することが決定した。
コミックスのシリーズ世界累計発行部数1億部を突破。週刊少年ジャンプ（集英社刊）で2014年から2024年まで10年にわたり連載された、堀越耕平による大人気コミックを原作としたTVアニメ『僕のヒーローアカデミア』。舞台は総人口の約8割が何らかの超常能力 ”個性” を持つ世界。事故や災害、そして ”個性” を悪用する犯罪者・敵＜ヴィラン＞から人々と社会を守る職業・ヒーローになることを目指し、雄英校に通う高校生・緑谷出久とそのクラスメイトたちの成長、戦い、友情のストーリーが繰り広げられていく。
2025年10月4日（土）より、TVアニメFINAL SEASONが、ABEMA・Lemino・TVer・ニコニコ生放送にて最新話を期間限定で無料配信中。読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネットでも放送されている（※一部地域を除く）。
本商品には、躍動感のある両面フルデザインのノーマルカード45種に加え、『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』の新ビジュアルを使用したホログラムレアカード4種を含む、全49種のオリジナルカードがランダムで1枚封入される。
賞品は、全国のファミリーマート約1万6400店舗、ヴィレッジヴァンガード、アニメイト、HMV、Cyber Goods Storeにて発売される。
また、バンダイナムコアミューズメントが運営する全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」では、アミューズメント限定BOXにて順次展開される予定だ。腕の覚えのある方は、クレーンでゲットしよう。
＞＞＞封入される全カードをチェック！（写真3点）
（C）堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会
