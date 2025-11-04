この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル『助産院ばぶばぶ』で「義母との同居問題」と題した動画が公開され、12人の子を持つ助産師・HISAKOさんが、リスナーからの切実な相談手紙に真摯に答えた。同居問題で悩む視聴者・あゆさんから、「お姑さんとの距離感に苦しみ、再同居を求められてももう戻りたくありません」との声が寄せられたことを受け、HISAKOさんは「分かるって言っている人が山のようにいるよ、今ここに。同居って大変ですよね。絶対無理やわ」と率直な見解を示した。



あゆさんが「夫に傷つけず同居不可を伝えたい」と悩む中、HISAKOさんは「実の親でも難しい。義理であれ、実母であれ、一緒に暮らすのはすごい難しいこと」と強調。自身が23歳で「同居は絶対嫌」と結婚前から条件を明確にした経験も明かし、視聴者へ「価値観も文化も違う“赤の他人”と同じ屋根の下で暮らすのは、並大抵の苦労ではない」と語る。



また、夫や義母の思考を「結構昭和な考え方やね。お母さんも含めて家族ですみたいな」と分析しつつ、「お母さん自身も悪い人じゃないけど、やっぱりもうちょっと距離感を持って見守るのが一番良い」と持論を展開。「旦那さんにはっきりと“自分のペースで家事や育児をしたい。でもお母さんを大切に思っている”と伝えて」とアドバイスした。



特に、「同居問題で本当に辛いなら『これは離婚を考えるほど重大な問題です』と本気で話すしかない」「条件付きの別居も曖昧にせず、向き合って話し合わないと、話は全然前に進まない」と主張。「旦那さんが話を聞かないなら、子供と一緒に実家に帰る“本気度”を見せてもいい」と踏み込んだアドバイスも忘れなかった。



最後に、「お母さんのされていることが決して悪気があるわけではない。でも子供の生活リズムもあり、家族みんなが幸せになるには“いい距離”で付き合うことが大切」とまとめ、「みんなにとって一番いい結果になるよう、頑張ろう」とエールを送った。