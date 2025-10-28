夫は「駅近より広さ重視」「賃貸より注文住宅（持ち家）」らしく考えが合いません…結局どっちが“得”でしょうか？

駅近と広さ重視、どちらが“得”なのか？ メリットと損得の視点から考える

住まい選びで「駅近」を重視するか、「広さ」を優先するかは、ライフスタイルや価値観によって大きく変わります。駅近は通勤通学の利便性や資産価値の面で魅力がありますが、同じ価格でも狭くなる傾向があります。

一方、郊外であれば土地や建物の面積を広く取れる反面、移動手段や生活コストの上昇がネックになる場合もあります。表1は、駅近と広さ重視それぞれの特徴をまとめた比較表です。

表1

比較項目 駅近（都市部） 広さ重視（郊外） 通勤通学の便利さ 非常に高い 車やバス移動が必要 土地の価格 高く、狭小地が多い 安価で広い土地が多く選べる 資産価値の維持 高い傾向があり、売却しやすい 価値の下落リスクあり 教育・医療施設 集中しており選択肢が豊富 一部地域では選択肢が限られることもある 子育て環境 公園が少ない傾向、騒音がある場合も 自然が多く、のびのび育てられる

※国土交通省「都市住宅事情に関する調査」を基に筆者作成

このように、どちらが“得”かは単純に数字で割り切れるものではありません。たとえば、子どもがいる家庭では広さや自然環境の方が重要視される傾向にあり、反対に共働きで通勤時間がシビアな家庭では駅近が重要になることもあります。



注文住宅（持ち家）と賃貸、どちらが家計に優しいか？ ライフプランから見る選択

「家は資産になるから買ったほうが得」と言われがちな一方で、「賃貸の方が柔軟で安心」と考える人も増えています。特に転職や転勤が多い家庭では、賃貸の方がライフスタイルに適していることもあります。では、金銭的にどちらが得なのかを表2のシミュレーションで見てみましょう。

表2

比較項目 注文住宅（持ち家） 賃貸 初期費用 頭金、登記費用、仲介手数料などで数百万円 敷金・礼金・仲介手数料などで20万円前後 月々の支出 住宅ローン、固定資産税、メンテナンス費用等 家賃のみ（管理費込み） 資産価値 資産となるが経年で価値は下がる 資産にはならない ライフスタイル 間取り・仕様を自由に設計できる 決まった仕様で自由度が低い 引越しの自由度 簡単に手放せない 転勤・転職でも柔軟に対応できる

※参考資料を基に筆者作成

20年、30年と長期的に見ると、家を購入した方が「資産」としてのリターンがある可能性もありますが、それは地域や物件の状態に左右されます。一方で、賃貸は「身軽さ」や「維持費の少なさ」が最大のメリットであり、リスク分散の面でも優れているといえます。





ライフステージで変わる価値観のすり合わせ方

夫婦間で「駅近 or 広さ」「賃貸 or 持ち家」という価値観が分かれるのは珍しくありません。しかし、どちらか一方の意見だけで決めると、後々後悔やストレスにつながることもあります。特に子育て、転職、親の介護などライフステージの変化は、住宅に求める条件を大きく変化させます。

価値観をすり合わせる際は、次のような視点で話し合うことが効果的です。



・5年後、10年後の暮らしを想像し、共通の未来像を描く

・通勤・通学・老後など、時期別に優先したい条件を整理する

・一度だけで結論を出さず、ライフプラン表などを使って段階的に検討する

また、予算や教育方針、働き方などを踏まえた「シミュレーション」を行うことは、感情的な対立を避けるためにも非常に有効です。



おすすめ関連記事

結局どっちが“得”？ 視野を広げた「第3の選択肢」も視野に

実は、「駅近か広さか」「賃貸か持ち家か」という二択だけで考えること自体が、選択肢を狭めているかもしれません。たとえば、以下のような“中間地点”を取ることも可能です。



・駅徒歩15分だが、バス便が充実していて広さも確保できるエリアを選ぶ

・低価格でコンパクトな新築建売住宅を購入し、駅近と予算のバランスを取る

・定期借家契約の賃貸住宅を活用して、将来の家づくりに備える

・建て替え前提の中古住宅を購入して、広さと立地の両方を確保する

夫婦それぞれの「大事にしたい価値」を尊重しながら、中間地点でバランスを取ることが、長期的に満足できる住まい選びのカギになります。



まとめ

「駅近か広さか」「賃貸か注文住宅か」。それぞれにメリット・デメリットがある以上、どちらが絶対に“得”とは言い切れません。重要なのは、夫婦としての将来像を描き、その未来に対して「納得できる選択」をすることです。

目先のコストや利便性に惑わされず、「10年後に後悔しないか」「家族全員が快適に暮らせるか」という視点で選ぶことが、最良の住まい選びにつながります。お互いの意見を否定せず、対話を通じて中間点を探ることが、家づくりにおけるもっとも“得な”アプローチかもしれません。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー

