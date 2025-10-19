郵便局限定の“配達員風スヌーピーグッズ”が大人気！ネットショップは一部完売アイテムも
毎年大人気の郵便局限定スヌーピーグッズシリーズに、2025年新作が登場！2025年10月17日から全国約6000の郵便局と「郵便局のネットショップ」で販売開始となった。
【画像】郵便局限定スヌーピーグッズをすべて見る
■「配達員風スヌーピー＆きょうだい」が主役のクラシカルなデザイン
今回のシリーズは、配達員風の格好をしたスヌーピーときょうだいたちがモチーフに。緑の制帽をかぶり、手紙を配達する姿がとにかく愛らしい！深いグリーンを基調にしたクラシカルなデザインで、ショルダーポシェットやマルチケース、マスコットキーホルダーなど実用的なラインナップとなっている。
■「ショルダーポシェット」(1760円)
ちょっとしたおでかけに便利なショルダーポシェット。センターにはオラフを助けるスヌーピーの刺しゅうが施されていて、二人の姿が微笑ましい。
サイドのマチ部分には、コミック「PEANUTS」の連載が始まった年「1950」の数字が入った総柄デザインを採用し、さりげないおしゃれ感を演出。持ち手とショルダーの2WAY仕様なので、シーンに合わせて使い分けできる。
■「マルチケース」(990円)
郵便局のレトロな建物を背景に、配達員姿のスヌーピーときょうだいたちが勢ぞろい。ポケット4つ、カード差し4つ、ペン差し1つと収納力も抜群で、通帳やパスポート、お薬手帳などをまとめて管理できる。家計管理や病院通いなど、日常のあらゆるシーンで活躍してくれそう。
■「ボールペンと一筆箋」(820円)
ボールペンと一筆箋がセットになったステーショナリーセット。一筆箋の表紙は、配達員スヌーピーたちをモチーフにした切手風デザインがとってもキュート！「PEANUTS Delivering happiness to you!(ピーナッツはあなたに幸せをお届けします！)」のメッセージもすてき。
縦書き用と横書き用のデザインが各12枚ずつ入っており、気分に応じて使い分けができる。ボールペンは黒インクで耐水性もあるため、公式文書にも使える実用的な仕様だ。
■「マスコットキーホルダー」(2200円)
緑の制帽をかぶったスヌーピーが、立体的なマスコットに！毛足の長いふわふわの生地で、触り心地も抜群。先に紹介したショルダーポシェットにつけてもかわいいし、バッグチャームとして普段使いのバッグにつけるのもおすすめ。存在感のあるサイズ感で、持っているだけで気分が上がりそう。
実は「郵便局のネットショップ」では、発売初日にして早くも一部商品が売り切れ状態に！特に人気のマスコットキーホルダーとショルダーポシェットは、現在品切れとなっている(2025年10月17日12時現在)。全国の郵便局店頭ではまだ在庫がある可能性もあるので、欲しい人は近くの郵便局をチェックしてみて。マルチケースとボールペン・一筆箋セットは、ネットショップでも購入可能だが、こちらも在庫がなくなり次第終了となるため、気になる人は早めの購入がおすすめ。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
