踏切に横たわる“高校生の幽霊”「お前知らないで行ったろ」激務に疲弊した20代配達員の言葉に涙【作者に聞く】

踏切に横たわる“高校生の幽霊”「お前知らないで行ったろ」激務に疲弊した20代配達員の言葉に涙【作者に聞く】