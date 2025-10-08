日本ケンタッキー・フライド・チキン（横浜市西区）が展開するケンタッキーフライドチキンが、「ファン感謝祭パック」を10月8日から期間限定で発売しています。

SNS「見たら食べたくなるよなぁ」

同商品は、オリジナルチキン3ピース、カーネルクリスピー、ビスケットがセットになったパック。価格は990円（以下税込み）で、各単品価格を合算した「積上げ価格」より520円お得になっています。

同社は「KFC自慢のメニューをおトクに味わえるのは、『ファン感謝祭パック』販売期間中だけ！ ぜひ、お近くのKFC店舗でお買い求めください」とコメントしています。

“1000円でお釣りが来る”期間限定パックの登場に、SNSでは喜びの声が続出。「きた！」「これは買う」「食べたい！」「忘れずに買わなきゃ」「見たら食べたくなるよなぁ」「ビスケット大好き」「久しぶりに食べたくなった」「2、3回食べそう」といった声が多く上がっています。

販売期間は10月28日まで。デリバリーは対象外です。全国の店舗（一部を除く）で販売中です。