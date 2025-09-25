秋篠宮妃の紀子さまが9月11日に59歳の誕生日を迎え、宮内記者会からの質問に文書で回答を寄せられた。その文書、実に1万字を優に超え。これまでとは一線を画す長さだ。その意味とは……。皇室記者3人に読み解いてもらった。

――まずは一読された感想を。

記者A：長いよね、昨年の倍以上の文章量だ。

記者B：昨年は5000字程度でしたが、今年は11000字を超えています。ちなみに、秋篠宮さまが皇嗣（編註：皇室典範において皇位継承順位第1位の皇族を指す呼称）になられた2019年の紀子さまの回答文は2000字程度でした。以来、文章量は増える傾向にありましたが、ここまで増えるとは。

記者C：今年は戦後80年であり広島などへも行かれていますし、大阪万博を訪れたりもしています。例年にない公務があり、文章量が増えるのはわかりますが、それにしても長い。

――文書の冒頭が〈成年式を終えて〉だったように、9月6日に長男である悠仁さまが成年式を迎えられたことも長文になった要因でしょうか。

記者A：悠仁さまが成年皇族となり、将来の天皇となる道を歩み始めた。その息子のことを国民に知ってもらいたいという思いがにじみ出ているように思います。本当の姿を知ってもらえたら、きっと親しみを覚えてもらえるはずという紀子さまの期待も窺えます。

現存した山吹色のビートル

記者B：宮内庁が明かしてこなかった、筑波大生となられた悠仁さまに関する具体的なエピソードもありました。《ときにはこちらの畑で育てた野菜を自炊するためにつくばへ持っていくこともあり》などとも綴られています。ほのぼのとした素朴なエピソードが盛り込まれているのは、次のお世継ぎにふさわしいと国民にわかってもらいたい、受け入れてもらいたいという紀子さまの気持ちの表れだと思います。

記者C：これまで皇嗣職大夫は会見で「悠仁さまはつくばの家に泊まったのか」などと記者から問われても「わかりません」といった受け答えばかりでしたが、紀子さまは文書の中で、大夫が答えなかったこともさらっと書いています。《暮らす場所も東京と茨城（つくば）と組み合わせた形になり》とか《悠仁は今年の春に運転免許証を取得しました》、さらには《宮さまが大学時代から愛用されてきた山吹色のビートルを時々運転しています》とまで。秋篠宮さまが学生時代に乗っていた“山吹色のビートル”です。

――前輪の車高を落としたビートルですね。

記者C：秋篠宮さまが20歳になられた頃、中古で購入されたんですよ。確か10年落ちくらいのビートルだったと思います。その後、ノーマルではつるんとしたボンネットを、アメ車っぽい“フォードマスク”に換えられたんです。まだ残っていたとは、ビックリしました。ともあれ、悠仁さまが一般の学生や若者と同じような生活を送っていることを知ってもらいたいということなのでしょう。

――実は秋篠宮家は仲良くされていると？

初孫の喜び

記者A：週刊誌が秋篠宮さまの家族は仲が悪いとか書くから、世間ではそう思っている人も少なくない。でも、私は世間で言われているほど仲が悪いとは思っていません。ただ、成年皇族となられた悠仁さまは将来の天皇になるわけですから、家族がバラバラといった認識は正当なものではない、改めたいという気持ちは持っておられるはずです。

記者B：紀子さまは悠仁さまの成年式の準備などで多忙を極めておられたはずです。その多忙の中、これだけの文章量の回答を綴られたのがその気持ちの表れと思います。

――今回、文書の最後では、小室圭さんと結婚し渡米された長女・眞子さんにも触れています。

記者A：皇嗣職の幹部が言うには、紀子さまは眞子さんと連絡を取られているそうです。その頻度まではわかりませんが、決して勘当同然といったわけではないそうです。確かにこれまで眞子さんの様子を尋ねる質問に対し、「お答えは差し控えます」といった回答でしたが、今回は《今年の春に孫が誕生したことを、家族そろって大変うれしく思っています》と綴っておられます。眞子さんに関する回答が前進したようにも見受けられます。

記者C：《2人が初めての子どもを慈しみ育てているようでほほえましく感じています》ともありますから、小室夫妻がどのような子育てをしているのか、それを紀子さまは電話なりビデオ通話などを使って把握されているのかもしれません。

眞子さんの帰国はいつか

記者B：でも、いまだに眞子さんの子どもがいつ生まれたのか、性別すら明かしていません。せめて誕生月くらいは明かしてもらいたかったですね。眞子さんは皇室を離れ民間人となりましたが、30年間は皇族だった人です。国民も30年にわたり眞子さんを見守ってきた。その眞子さんの子の性別すらわからないというところに、いかがなものかと考える国民だって少なからずいるでしょうし、そういうところが秋篠宮家はなっとらんといった不信感につながっているのだと思います。

――文書では小室夫妻について、《よいタイミングで日本を訪れてくれたら》ともあります。眞子さんは遠方に住んでいることや子どもが小さいことなどを理由に悠仁さまの成年式にも参加されませんでした。いつ頃、帰国されると思いますか。

記者A：8月の記者レクで皇嗣職大夫は、成年式では眞子さんに会えないけれども、秋篠宮家は「いずれの機会に小室一家と過ごす時間を持てたらと思っている」と答えています。要は“会いたい”ということです。その《いずれの機会》がいつになるかというと、上皇さまの誕生日、12月23日ではないでしょうか。クリスマス休暇が長い米国ならば、小室さんの仕事の都合もつくでしょう。なにより、眞子さんは上皇さまにとって初孫であり、大いに可愛がってもらっています。眞子さんだって、上皇さまや美智子さまに会いたいでしょうし、我が子を抱っこしてもらいたいとも思っているでしょう。上皇さま、美智子さまだって、初のひ孫に会いたいと思っておられるでしょうから。

記者B：いや、年内は難しいのではないでしょうか。子どもが小さいからといって辞退した成年式のわずか3カ月後、上皇さまの誕生日に来るとなったら、何なんだとなってしまうかもしれません。

記者C：たとえば、妹の佳子さまの結婚式などはどうでしょう。ただし、皇室の大きなイベントが渡米後の初帰国となると、その大イベントが霞んでしまうことになりかねません。メディアは眞子さんの帰国を追いかけるでしょうから、世間の注目はそちらに移ってしまいます。そうならないために、大きなイベントの前に一度帰国したらいいと思います。帰ってくる回数が増えれば、メディアや世間の注目も薄れるでしょうから。

――紀子さまは《いつか、木香薔薇のアーチがある庭を一緒にゆっくりと歩いたり、ピクニックをしたりするのはどうかしらと思いをめぐらしています》と綴られている。

