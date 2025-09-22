【いて座】今月の恋愛運＆全体運♡ 9月22日〜10月22日の運勢は？

今月のラブ運 ★★★★☆

一生懸命な姿がモテにつながる予感♡

キャリアウーマン的な魅力が恋愛運に火をともす時期。自分の仕事や目標に向かって頑張る姿が、誰かの恋心を惹きつけそう。

カップルは、お互いの仕事を応援しあうことで、ワンランク上の関係に。

フリーの人は、イベントや結婚式の二次会など、フォーマルで華やかな場での出会いに期待。気あいを入れて挑むのが◎。