【いて座】今月の恋愛運＆全体運♡ 9月22日〜10月22日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「いて座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★★☆
一生懸命な姿がモテにつながる予感♡
キャリアウーマン的な魅力が恋愛運に火をともす時期。自分の仕事や目標に向かって頑張る姿が、誰かの恋心を惹きつけそう。
カップルは、お互いの仕事を応援しあうことで、ワンランク上の関係に。
今月のLOVEラッキーデー
9/28、10/6
全体運もチェック！
出会い運・社交運・対人運など総合的に人間関係に恵まれる星回り。人を通して幸運やチャンスが巡ってくる時期なので、積極的に人の輪の中へ。あまり気乗りしなくても、今期は「誘われたら断らない」をやってみて！
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni