脱・税理士の菅原氏が断言！『【新NISA】スイッチングはメリットない！？2026年度の税制改正で何が実現するのか解説します！』非課税枠の落とし穴
『【新NISA】スイッチングはメリットない！？2026年度の税制改正で何が実現するのか解説します！』という動画で、脱・税理士の菅原氏が新NISAの新たなスイッチング制度や最新税制改正案について持論を展開した。動画冒頭で「増えた分に関しては枠を超えていってもいい。その分も非課税で運用していってもいい」という現行NISAの運用枠の要点を丁寧に解説し、話題となっている「スイッチング（同年内で売却枠を即再投資できる仕組み）」の本質についても掘り下げ、「増えた分を売却するのは非常にもったいない」と述べた。
動画ではまず、視聴者の疑問に答える形でNISAにおける「売ったり買ったりして枠内でスイッチングしていく」仕組みを説明。現状は売却枠を翌年以降しか再投資できないが、「今年売って空いた枠は今年使えるようにしよう」という金融庁による税制改正要望の動きが進んでいることも紹介した。「ある意味これでデイトレーダーのような投資家が売ったり買ったりしても、360万円の範囲内ならいくらでもできる」と利便性の向上に注目しつつ、「使いやすくなるという点で、ある意味いい改正だ」と前向きな評価も示した。
一方で、「スイッチングばかりやっていると逆に損をするので、しっかり見定めて活用を」と慎重な姿勢も強調。理由として、「長年やっていれば1,800万円をどんどん超えていく。運用益が積み上がっていく。だから長くやったほうが得で、子供の時からやったほうが得だ」と複利運用の重要性に言及し、「増えた分を売却するのは本当に損でしかない」と改めて注意を促した。
さらに、議論が進行中の「子供NISA」や「プラチナNISA」についても、子供NISAは「0歳から年120万円まで」といった案がある一方で、贈与税の基準（110万円）との兼ね合いがややこしいと制度設計の課題を指摘。65歳以上向けのプラチナNISAについては、「毎月分配型の投資信託をNISAの商品に入れていこう」という案が出ているものの、手数料の高さや元本が削られるリスクに現実的な懸念を示した。
年末に向けては、「金融庁から税制改正の要望が出ている段階で、今年の年末にどう決まるかという状況だ」「子供NISAとスイッチングは税制改正で進めてもよいのではないか」と今後の動きへの注目を促した菅原氏。動画の締めくくりでも「これを知っているかどうかで資産運用の手取りが変わってくる」「下手にスイッチングばかりやっていると逆に損する」と繰り返し啓発し、「今後の税制改正動向を要チェック」と呼びかけた。金融知識を深めたい投資家に向けても、菅原氏の実務的な視点が光る内容となっている。
