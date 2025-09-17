【すみっコぐらし】「とかげ」と「とかげのおかあさん」が主役のコラボアイテム登場！
「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」より、『すみっコぐらし』とのコラボレーションアイテムが2025年10月4日（土）に全国のMaison de FLEUR店舗および、ストライプインターナショナルのECサイト「STRIPE CLUB」にて発売される。今回、初めて『すみっコぐらし』のキャラクター「とかげ」が単独でMaison de FLEURとコラボレーションする。
『すみっコぐらし』とは、2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めている。電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい……。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現している。
「とかげ」は、実は ”きょうりゅう” の生き残りながらも ”とかげ” のふりをして、ひっそり、森の中の木のおうちでくらしているキャラクター。本コレクションでは、「とかげ」と「とかげのおかあさん」の親子を主役にオリジナルアートをMaison de FLEURらしく落とし込んだ、日常に寄り添うアイテムが全6型展開される。
注目アイテムは、持ち手部分にフリルをあしらった華やかなスクエアトートバッグ。フロントには、寄り添うふたりをリボンで囲み、心温まる親子の姿が表現されている。
同アートをゴールドで箔プリントしたアイテムは2型をラインアップ。ブランドで人気のダブルリボントートバッグとラウンドポーチには、立体的なパールを散りばめ、コンパクトながらも存在感のあるデザインに仕上がっている。
また、日常にも取り入れやすいトートバッグやタオルハンカチもご用意。そのほか、おなじみのすみっコたちが勢ぞろいした全6種のバッグチャームもラインアップされている。
（C）2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
