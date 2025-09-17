「無料で性的サービスを提供」「警察の権限をちらつかされ…」和歌山県警元幹部が受けていた違法風俗での“性的接待”《元ソープ経営者が証言》
和歌山県警の堀内康弘元警視が違法風俗の無料接待を受け続けていたことが「週刊文春」の取材で分かった。接待を行ってきた元ソープ経営者が証言した。
【写真】違法風俗の無料接待を受け続けて…訓戒処分を受けた和歌山県警の堀内康弘元警視
堀内氏は警察署長や警務課長を歴任してきた和歌山県警の幹部。しかし、今年夏に「規制対象業者と私的な交際をしていた」として県警本部長の訓戒を受け、依願退職していた。
8年間にわたって無料で性的サービスを
堀内氏について和歌山市内のソープランド「エンペラー」元経営者の男性A氏はこう語る。
「私は8年間にわたって、和歌山県警の幹部にタカリを受けてきました。警察の権限をちらつかされ、無料で性的サービスを提供せざるを得なかったのです」
和歌山市内のソープランド「エンペラー」 ©文藝春秋
「週刊文春」は元警視が性的サービスを求めていた証拠となる2人のLINE記録を入手。そこに記されていた驚愕の内容とは――。
