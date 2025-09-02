今最も注目される新婚さんの三山凌輝と趣里。新婦に対し、父である水谷豊が《女性トラブルが起きたとしても、絶対に助けない》と通告したと、9月2日の「WEB女性自身」が報じた。

現在Xでは、この水谷の発言に対する共感が広がっている。

《親の立ち場として、水谷さんの気持ちはとてもわかる 趣里さん、結婚相手の見極め甘かったよ》

《トラブったら、勘当で そのぐらいの覚悟で。10月実施かな》

《助けなくて良いよ 自分が選んだ道なんだから 正直一緒に生活してみないと分からないよね 浮気癖は治らないって聞くけどどうなるのかしら やっぱりなと言われないと良いね》

辛辣な書き込みばかりが目立ち、厳しい門出となったようだ。

「2人は今年初めから交際をスタート。しかし、4月に三山さんの婚約破棄のトラブルが報じられます。3年前に交際していた、YouTuberで資産家の『Rちゃん』こと大野茜里さんに1億円以上を貢がせていたという内容で、“1億円いただき男子”として大バッシングを受けました。所属している『BE:FIRST』での活動は休止。事務所も独立しましたが、この独立は結婚が決まって水谷さんの個人事務所への移籍前提のものだったようです。しかし、スキャンダルによって話は立ち消え。現在、俳優としての営業は難しい状態です。5月には2人の結婚予定の報道が流れましたが、こうした経緯から発表がずれ込んだのかもしれません」（芸能担当記者）

しかし、「女性自身」によれば水谷は《結婚に関しては“娘の選んだ人だから否定はしない”というスタンス》だという。俳優として自身の事務所で面倒を見ることはしないが、結婚自体はOKだそうだ。しかも、趣里が身ごもっているのは“初孫”なのだ。

「やはり娘優先となるのは父親の性でしょう。三山さんは自身の落ち度は認めつつも、婚約破棄トラブルは“結婚詐欺ではない”と説明したようです。そのうえで、水谷さんは趣里さんに《また浮気などの女性トラブルが起きたとしても、絶対に助けないからね》と語ったようです。三山さんが自力で這い上がるのを見守るつもりのようです」（前出・記者）

自身の過ちによって茨の道を進むこととなった三山。愛する妻子のため、ここから大逆転することができるのか。早くも正念場だ。