登録者109万人気女性YouTuber「プライベートな投稿」めぐり謝罪　ファンらエール「堂々としていい」

登録者数109万人の人気女性YouTuber・TikTokerの「MINAMI」さんが2025年8月28日にXで、自身の「プライベートな投稿」をめぐる謝罪投稿を行った。

「改めて自分自身の管理の在り方、自分の立場を真剣に見直していきます」

MINAMIさんは「今、私のプライベートな投稿が 拡散されてしまっている件について これは完全に私の不注意によるものです」とし、謝罪を行った。

「この件でファンの皆様にご心配やご迷惑をお掛けしてしまったことに関して、本当に申し訳ございません。それと同時に沢山の温かいメッセージ、本当にありがとうございます」

MINAMIさんをめぐってはSNS上で男性とのツーショット写真が拡散、 真偽は定かではなかったが、波紋を広げていた。

MINAMIさんはXで「どうか相手へのプライバシーに関する詮索や拡散はお控えください」と呼びかけ、「改めて自分自身の管理の在り方、自分の立場を真剣に見直していきます」とつづった。

ファンに向け、「最後に 私も皆さんの幸せを願っていますし、とてもとても大好きです これからもよろしくお願いします」としている。

投稿には、「何も迷惑じゃなくない？ そもそもアイドルでもないんだから恋愛くらい堂々としていいと思う」「アイドルじゃないんだから不注意でもなんでもないし好きなように恋愛して良いんだよ！！ 一生に一度しかない10代だからたくさん青春して〜」「これを機に堂々とデートしてほしいまであるし企画取って欲しいとか思ってる」など、応援の声が寄せられている。

なお、MINAMIさんは同日、TikTokも更新。「みんないつもありがとうございます」「優しいみんなが大好きです そしてお騒がせして本当に申し訳ありませんでした」とのコメントを添え、動画を公開している。