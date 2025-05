スイーツのプロが推薦する世界最高峰のミルフィーユとは？ 4月の人気記事ランキング

「食べログマガジン」の人気記事ランキングTOP10を発表! まだ読んでいないという人は、ぜひランキングでチェックしてくださいね。

2025年4月にもっとも読まれた記事は?

最新のグルメ情報をお届けしている「食べログマガジン」。本稿では、4月の人気記事ランキングTOP10(※)を発表します! まだ読んでいないという方は、ぜひチェックしてくださいね。

※集計期間:2025年4月1日〜4月30日

【10位】〈食べログ3.5以下のうまい店〉あっさりヘルシーな「オリーブ牛」がメイン! ホスピタリティにあふれた店主がもてなす穴場焼肉店

10位は、おいしいもの好きのあの人に「食べログ3.5以下のうまい店」を教えてもらう企画からランクイン。今回は「焼肉の達人」の著者、小関尚紀さんに、香川のプレミアムブランド牛が食べられる、東京・小伝馬町の焼肉店を教えてもらいました。

炭焼ホルモン えいた 撮影:田川葉子

【9位】岐阜NO.1の焼鳥店が串と一品料理を提供する鳥料理店となり東京に進出!

9位は、連載「噂の新店」からランクイン。今回は、早くもフーディーたちの舌を虜にしている、東京・恵比寿にオープンした鳥料理店「水づき」を紹介しています。

水づき 撮影:松園多聞

【8位】今食べるべき東京の「炒飯」10選とは? 3月の人気記事ランキング

8位は、「食べログマガジン」の注目を集めた記事TOP10を発表する「月間記事ランキング」からのランクインでした。

紫金飯店 原宿店 出典:うどんが主食さん

7位は、「食べログ」に新しく登録されたお店の中から「注目のお店」を紹介する連載「New Open News」からのランクイン。2025年3月、都電の学習院下停留場から徒歩4分ほどの場所にオープンした「味噌らーめん屋 ちょりん」の記事です。

味噌らーめん屋 ちょりん 出典:nabechawanさん

【6位】すでに6月まで満席! 東京の寿司業界に燦然と輝く超新星店が、満を持して5月1日にオープン!

6位は、連載「噂の新店」からランクイン。今回は、5月1日に東京・麻布十番にオープンした寿司屋「みつい」を、グルメライター小寺慶子さんがレポートしてくれました。

みつい 撮影:菊池陽一郎

【5位】ここなら間違いなし!! スイーツのプロが推す「いちご大福」のおいしいお店

5位は、春にぴったりの和菓子「いちご大福」をまとめた「マガジンまとめ」がランクイン。スイーツコンシェルジュのはなともさんに、東京でおすすめの「いちご大福」を教えてもらいました。

いちご大福と茶菓のお店 あか 出典:enokizuさん

【4位】テイクアウトできる! 知っておいて損なし、本気でうまいサンドイッチ10選

4位も「マガジンまとめ」から「テイクアウトできる! 本気でうまいサンドイッチ」10選でした。お出掛けのお供や手土産にもぴったりの、都内でテイクアウトできる絶品サンドイッチの紹介です。

saint de gourmand 写真:お店から

いよいよ、トップ3の発表です!

3位には、連載「New Open News」からのランクイン。2025年3月、吉祥寺駅から徒歩約4分のところにオープンした「カルボナーラ専門店HASEGAWA 吉祥寺」の記事です。

カルボナーラ専門店HASEGAWA 吉祥寺 写真:お店から

【2位】ここまで進化した! 令和の「立ち食いそば」8選

2位は……

「マガジンまとめ」の「立ち食いそば」8選でした。令和にオープンしたクオリティの高い立ち食いそばのお店を、編集部セレクトで紹介しています。

SUBA VS 写真:お店から

【1位】スイーツのプロ推薦! フランスで認められた世界最高峰のミルフィーユとは?

そして1位は……

スイーツコンシェルジュのはなともさんが、お店に行くと必ず注文してしまうスペシャリテを紹介してくれる連載「僕のスイーツスペシャリテ」からのランクイン。スイーツのプロが選ぶ、とっておきのミルフィーユを紹介しました。

フレデリック・カッセル 経堂アトリエ店 撮影:ジェイムス・オザワ

「食べてみたい!」と思うメニューや「行ってみたい!」と思うお店は見つかりましたか? ぜひ、外食やテイクアウト、お取り寄せの参考にしてくださいね!

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

※営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:食べログマガジン編集部

