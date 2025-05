2つの｢Her lip to｣合同ポップアップショップがルミネ新宿にて開催♡

小嶋陽菜さんプロデュースをする「Her lip to BEAUTY」と「ROSIER by Her lip to」が、東京・新宿のルミネ新宿にてポップアップショップを2025年5月22日(木)~6月1日(日)の期間限定でオープンいたします。各ブランドを代表する大人気アイテムを始め、ポップアップショップ先行発売の新作アイテムや限定ノベルティも登場します。

2年ぶりとなるブランド合同ポップアップショップ

小嶋陽菜さんがプロデュースをする、ビューティブランド「Her lip to BEAUTY」とランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to」による2年ぶりの合同ポップアップショップが、5月22日(木)~6月1日(日)の期間限定でルミネ新宿 ルミネ2にて開催が決定いたしました。

5月14日(水)より始まる「Her lip to」のポップアップショップに続いて同スペースで展開し、約半月間にわたってルミネ新宿をジャック!

重盛さと美をPRに起用!ショーツの下に履ける画期的な「着圧レギンス」が登場

ポップアップショップの見どころ

Her lip to BEAUTY

価格:各4,200円(税込)

昨年12月に発売し、多くのお客様に大好評のオードパルファムより、ポップアップショップ限定で新たに「Eau de Parfum - Essence Size -」を発売。

持ち運びにも便利な9mlサイズで、日常の中でより気軽に香りを楽しめるアイテムです。

オードパルファムの中でも特に人気を誇る「FULL OF LOVE」、「EARLY MORNING」、そして「ROSE BLANCHE」の香りを展開。

まるでネイルポリッシュのようなスリムなボトルデザインで、バッグやポーチに忍ばせてもスタイリッシュに使用できます。

その日の気分やシーンに合わせて、手軽に香りを変え、心地の良いひとときを楽しめる本製品は、ポップアップショップだけでの展開です。

ROSIER by Her lip to

価格:12,000円(税込)

Exclusive Collectionで大好評の、ROSIERオリジナルのマグノリア柄レースを全面にあしらったティアドロップ型のブラ「Magnolia Tulle Lace Bra Set」から新色 がポップアップショップにて先行発売。

今回の新色よりブラのサイズ展開がB70~F75まで広がり、ショーツには待望のLサイズが新たに仲間入り!

さらに、より多くの方に心地よく密着する一着を楽しめるよう、ブラとショーツはそれぞれ好みのサイズを自由に組み合わせてオーダーができます。

ほかにも、これからのシーズンに欠かせない「Everyday Essential Strapless Bra」など、ブランドのベストセラーであるEveryday Essential Seriesのランジェリーを始め、「Exclusive Collection」の一部ラインアップを展開。

お得なセットアイテムも登場いたします。

気になるアイテムをこの機会に!

今回は「Her lip to BEAUTY・ROSIER by Her lip to」のポップアップショップについて紹介しました。

各ブランドを代表する大人気アイテムや、ポップアップショップ先行発売の新作アイテムや限定ノベルティも展開されるポップアップ。

少しでも気になる方は、ぜひこの機会に足を運んでみてくださいね。