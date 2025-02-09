¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

Âç²Ï¥É¥é¥Þ¹Í»¡·ÏYouTuber¤Î¥È¥±¥ë»á¤¬¡¢2·î16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÂè7ÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ°²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö#¤Ù¤é¤Ü¤¦ ¥Í¥¿¥Ð¥ì Âè£·²ó¤¢¤é¤¹¤¸¾ÜºÙÈÇ¡×¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥åー¤Î³èÌö¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤¹¤ëÍ½Äê¤ÎÊª¸ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÈ¼«¤Î¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¤³¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥í¥³¥¬¥¿¥ä¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¥¹¥¿¥¸¥åー¤¬¿·¤¿¤ÊµÈ¸¶ºÆ·ú¤ÎÈ¾¸µ¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤ë¥·ー¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£

¥È¥±¥ë»á¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥åー¤ÎÄ©Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÇÜÇä¤ì¤ëµÈ¸¶ºÆ·ú¤òºî¤ì¤ë¡×¤È¤Î¥¹¥¿¥¸¥åー¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¤½¤ÎÂçÃÀ¤µ¤È¾­ÍèÀ­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í»¡¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÃÏËÜÌä²°¤¿¤Á¤ÎÈ¿±þ¤Ï¸·¤·¤¯¡¢¿·»²¼Ô¤Î¥¹¥¿¥¸¥åー¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£¡Ö¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¥¸¥Û¥ó¥É¥ó²°¤¿¤Á¡×¤È¤ÎÂÐÎ©¹½Â¤¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£

¤Þ¤¿¡¢¥È¥±¥ë»á¤ÏÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÆ°¤­¤Ë¤âÃåÌÜ¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥åー¤ò½õ¤±¤ë·Á¤Ç¶¨ÎÏ¤¹¤ë²ÖÇµ°æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¡¢¡ÖÈà½÷¤Î³èÌö¤¬¥¹¥¿¥¸¥åー¤ÎÀ®¸ù¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µÈ¸¶ºÄ·ô¤òÇÜÇä¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎºö¤ä¡¢»ÔÃæ¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥åー¤ÎÊ³Æ®¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£

Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ç¤Ï¡¢¥È¥±¥ë»á¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¼¡²ó¤ÎÊüÁ÷¤Þ¤Ç¤Î´üÂÔ´¶¤ò¹â¤á¤ë¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¡ÖµÈ¸¶¤òµß¤¦¤Ù¤¯¡¢¥¹¥¿¥¸¥åー¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊºÄ·ô¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤Î¤«¡¢¤¼¤Ò¸«Æ¨¤µ¤º¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

02:01

Îò»ËÅªÇØ·Ê¤ÈµÈ¸¶ºÆ·ú¤Ø¤ÎÄ©Àï
07:19

Çä¾åÇÜÁýºîÀï¤È¥³¥¹¥Èºï¸º¤Î¸°
22:42

È¾³ÛÈÎÇä¤Ç¤Ä¤¿¤¸¤å¤¦ÈÇ¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È

´ØÏ¢µ­»ö

¥É¥é¥Þ¹Í»¡·ÏYouTuber¥È¥±¥ë¡¢¡Ø¶ì¼å¤Î¥À¥ó¥¹¡Ù¤Ç¥éー¥á¥ó²°Å¹¼ç¤òµ¿¤¦ÍýÍ³¤ò²òÀâ

¥É¥é¥Þ¹Í»¡·ÏYouTuber¥È¥±¥ë¡¢¡Ø¶ì¼å¤Î¥À¥ó¥¹¡Ù¤Ç¥éー¥á¥ó²°Å¹¼ç¤òµ¿¤¦ÍýÍ³¤ò²òÀâ

 ¥È¥±¥ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÂè7ÏÃ¤òÇ®¤¯¹Í»¡¡ª¡Ö²ÖÇµ°æ¤¬¼«¤é¤òµ¾À·¤Ë¡×

¥È¥±¥ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÂè7ÏÃ¤òÇ®¤¯¹Í»¡¡ª¡Ö²ÖÇµ°æ¤¬¼«¤é¤òµ¾À·¤Ë¡×

 ÆüÍË·à¾ì¥É¥é¥Þ¹Í»¡·ÏYouTuber¡¦¥È¥±¥ë¤¬ËÒÌî¤Î²ÖÂ«»ý¤Á¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë

ÆüÍË·à¾ì¥É¥é¥Þ¹Í»¡·ÏYouTuber¡¦¥È¥±¥ë¤¬ËÒÌî¤Î²ÖÂ«»ý¤Á¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë
¤â¤Ã¤È¸«¤ë

´ØÏ¢Æ°²è¡Ê³°Éô¥ê¥ó¥¯¡Ë

¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó

¥É¥é¥Þ¹Í»¡ ¥È¥±¥ë orz_icon

¥É¥é¥Þ¹Í»¡ ¥È¥±¥ë orz

YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô 7.96Ëü¿Í 334 ËÜ¤ÎÆ°²è
ÁÛÁü¡¦ÁÏÂ¤·Ï¥É¥é¥Þ¹Í»¡¤ò¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·î9¥É¥é¥Þ¤äNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡¢Ä«¥É¥é¡¢TBSÆüÍË·à¾ì¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷Ä¾¸å¤ËÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¥É¥é¥ÞÀìÌç²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Á»ëÄ°¼Ô¤ÎÌÜÀþ¤Ç¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´Ö°ã¤¤¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡ÊÀµ²ò¤Ïµá¤á¤Æ¤Þ¤»¤ó¡Ë¥É¥é¥Þ¤Î´¶ÁÛ¤ä¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤é¤¹¤¸¾Ò²ð¤â¡£
youtube.com/channel/UC6wjsDPE1I2QsDuh1atHYfA YouTube